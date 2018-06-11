На белорусско-российской границе образовались очереди из транспорта

Об этом сообщают очевидцы. Огромные очереди образовались преимущественно из грузового транспорта.

Затор – не менее 15 километров. Пункт пропуска Красная Горка – главные восточные ворота страны. Здесь проходит трасса М-1, которая соединяет Брест и Москву. Ситуация сейчас напряжённая. Мы выясняем её причины.