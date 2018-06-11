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На белорусско-российской границе образовались очереди из транспорта
Об этом сообщают очевидцы. Огромные очереди образовались преимущественно из грузового транспорта.
Затор – не менее 15 километров. Пункт пропуска Красная Горка – главные восточные ворота страны. Здесь проходит трасса М-1, которая соединяет Брест и Москву. Ситуация сейчас напряжённая. Мы выясняем её причины.
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Об этом сообщают очевидцы. Огромные очереди образовались преимущественно из грузового транспорта.
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