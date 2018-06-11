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Есть шанс спасти четырех собак: в Минске медики проводят опыты над собаками

12.06.2018 20:17 — Разное | Партизан  
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Виварий Белорусской медицинской академии последипломного образования приобрел в минском приюте для животных «Фауна города» по улице Гурского четырех собак.

Представитель лаборатории в разговоре с «Белсатом» заявил, что организация не обязана объяснять, для каких именно опытов и что с собаками будет дальше.

«Мы приобрели четырех собак за государственные деньги в приюте, и мы не обязаны объяснять, что мы будем с ними делать. Если кто-то хочет забрать собак, то пусть забирает, только пусть взамен привозит нам новых».

Тревогу забили волонтеры, которые даже нашли для собак новые дома. О том, что в Беларуси проводятся опыты над животными – в том числе над собаками – один из волонтеров рассказал на условиях анонимности.



«О них никто нигде не рассказывает, – говорит волонтер. – У нас есть национальный комитет по биоэтике, который в обязательном порядке должен отслеживать подобные вещи, есть другие органы. При опытах над животными должна быть создана комиссия по этике, особенно в случае, когда дело касается развитых позвоночных животных».

Общественность не знает совсем ничего о том, что происходит за стенами организации.

«Виварий приобретает собак в приюте, причем выбирает самых ласковых и ориентированных на человека животных, чтобы было удобнее работать. В данном случае они забрали из приюта на Гурского четырех собак. Причем одну их собак лечили за средства волонтеров, у нас есть счета, подтверждающие этот факт. Виварий отказывается сообщить, кто заказывал исследование. В данном случае речь не идет о гуманности, целесообразности или доступе и контроле общественности. Всех этих собаки готовы забрать люди, но виварий это мало интересует», – уточняет наш собеседник.

В петиции, которая появилась на платформе Petitions.by говорится, что собакам сделают операцию на сердце, «после этого они будут убиты, а сердца заберут для дальнейшего исследования последствий операции».

«На предложения неравнодушных людей выкупить собак ответили отказом, точнее, предложили обменять на других. Новейшие технологии позволяют заменить очень жесткие эксперименты гуманными альтернативами», – говорится в обращении.

Его автор, Ирина Синяпкина, говорит, что сейчас есть шанс спасти четырех собак.

«Мы требуем запретить опыты над животными в Беларуси, остановить бессмысленное убийство и позволит общественности контролировать ситуацию, которая происходит за стенами подобных заведений», – прибавляет Ирина Синяпкина.


 
 
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Виварий Белорусской медицинской академии последипломного образования приобрел в минском приюте для животных «Фауна города» по улице Гурского четырех собак.
 
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