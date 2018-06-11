Есть шанс спасти четырех собак: в Минске медики проводят опыты над собаками

«Белсатом» заявил, что организация не обязана объяснять, для каких именно опытов и что с собаками будет дальше. Представитель лаборатории в разговоре сзаявил, что организация не обязана объяснять, для каких именно опытов и что с собаками будет дальше.





«Мы приобрели четырех собак за государственные деньги в приюте, и мы не обязаны объяснять, что мы будем с ними делать. Если кто-то хочет забрать собак, то пусть забирает, только пусть взамен привозит нам новых».





Тревогу забили волонтеры, которые даже нашли для собак новые дома. О том, что в Беларуси проводятся опыты над животными – в том числе над собаками – один из волонтеров рассказал на условиях анонимности.













«О них никто нигде не рассказывает, – говорит волонтер. – У нас есть национальный комитет по биоэтике, который в обязательном порядке должен отслеживать подобные вещи, есть другие органы. При опытах над животными должна быть создана комиссия по этике, особенно в случае, когда дело касается развитых позвоночных животных».





Общественность не знает совсем ничего о том, что происходит за стенами организации.





«Виварий приобретает собак в приюте, причем выбирает самых ласковых и ориентированных на человека животных, чтобы было удобнее работать. В данном случае они забрали из приюта на Гурского четырех собак. Причем одну их собак лечили за средства волонтеров, у нас есть счета, подтверждающие этот факт. Виварий отказывается сообщить, кто заказывал исследование. В данном случае речь не идет о гуманности, целесообразности или доступе и контроле общественности. Всех этих собаки готовы забрать люди, но виварий это мало интересует», – уточняет наш собеседник.





Petitions.by говорится, что собакам сделают операцию на сердце, «после этого они будут убиты, а сердца заберут для дальнейшего исследования последствий операции». В петиции, которая появилась на платформеговорится, что собакам сделают операцию на сердце, «после этого они будут убиты, а сердца заберут для дальнейшего исследования последствий операции».





«На предложения неравнодушных людей выкупить собак ответили отказом, точнее, предложили обменять на других. Новейшие технологии позволяют заменить очень жесткие эксперименты гуманными альтернативами», – говорится в обращении.





Его автор, Ирина Синяпкина, говорит, что сейчас есть шанс спасти четырех собак.





«Мы требуем запретить опыты над животными в Беларуси, остановить бессмысленное убийство и позволит общественности контролировать ситуацию, которая происходит за стенами подобных заведений», – прибавляет Ирина Синяпкина.



