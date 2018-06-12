Строжайший контроль будет обеспечен на всех этапах вступительной кампании

Сегодня стартовал очередной этап вступительной кампании. Контроль будет обеспечен на всех ее этапах. Накануне в Комитете госконтроля области прошло заседание областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний. В ее работе приняли участие члены Государственной комиссии по контролю за ходом вступительных испытаний: председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович и председатель Комитета госконтроля Гродненской области Анатолий Дорожко. Они же возглавили комиссии по проведению ЦТ в вузах.





В состав областной комиссии входят представители Комитета госконтроля области, главного управления образования и главного управления здравоохранения облисполкома, областных подразделений МЧС, УВД, УКГБ, Гродненского горисполкома, общественных организаций.





– Для абитуриентов должны быть созданы максимально комфортные условия для прохождения ЦТ. Областная комиссия качественно, объективно и самое главное своевременно должна рассмотреть все обращения абитуриентов и их родителей, если они будут поступать. На территории области в последние годы не было отмечено случаев коррупционной направленности и нарушений при проведении вступительной кампании, за исключением некоторых процедурных вопросов, к примеру, проноса в аудитории мобильных телефонов, – отметил Анатолий Дорожко.









До начала ЦТ обследованы более 130 аудиторий в 11 корпусах. Вузом-координатором для проведения централизованного тестирования является Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.





Работники Комитета госконтроля будут отслеживать весь ход проведения тестирования, начиная от получения материалов от фельдъегерской службы и до отправки материалов в республиканский институт контроля знаний.









Как и в предыдущие годы, запрещено проносить на ЦТ мобильные телефоны. Все об этом знают, но вместе с тем каждый год выявляются те, кто нарушают это правило. В итоге абитуриент удаляется из аудитории. К слову, в ряде стран запрет коснулся и наручных часов. Как рассказал Анатолий Дорожко, пока такой жесткой нормы в нашем законодательстве нет, и на заседании Государственной комиссии на это обращалось внимание. И все же абитуриентам рекомендовано наручные часы не брать в аудиторию. К тому же в каждой из них есть настенные часы с большим циферблатом.





Всего в области зарегистрированы 6 230 абитуриентов для выполнения почти 21 тысячи тестов по 14 предметам централизованного тестирования. Это почти на тысячу человек меньше, чем в прошлом году. Связано это с тем, что сертификаты прошлого года действительны и в этом году. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования по сельскохозяйственным специальностям, сдают два профильных испытания в форме централизованного тестирования или внутреннего экзамена.









Кстати, в этом году на ЦТ зарегистрированы четверо абитуриентов из числа россиян и граждан Беларуси, постоянно проживающих за границей, которые прислали заявления по почте.Среди изъявивших желание сдавать ЦТ – 328 абитуриентов-льготников, в их числе два инвалида первой группы. Для них созданы условия для прохождения тестирования.





О работе, которая предшествовала проведению ЦТ, рассказала начальник регионального центра тестирования и профессиональной ориентации молодежи факультета довузовской подготовки ГрГУ имени Янки Купалы Аксана Валюк. На ЦТ пришли в основном выпускники этого года. Традиционно молодые люди из Островецкого, Ошмянского, Сморгонского, Слонимского, Кореличского, Новогрудского и Дятловского районов регистрируются и проходят ЦТ в Брестской и Минской областях.





Первый заместитель начальника главного управления здравоохранения облисполкома Наталья Антонович заверила, что медицинские работники готовы оказать помощь каждому, кто в ней будет нуждаться. Во всех корпусах организованы пункты медицинской помощи, проверены аптечки, привлечены дополнительные бригады скорой медицинской помощи.



Самое пристальное внимание уделено вопросам обеспечения безопасности во всех корпусах проведения ЦТ. Первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев сообщил, что проведены мониторинги всех объектов и все выявленные нарушения устранены.





Главный специалист Комитета госконтроля области Анна Усатюк отметила, что Комитетом госконтроля в период подготовки к ЦТ нарушений законодательства не установлено.





Руководители гродненских вузов рассказали о новых специальностях, условиях приема и других аспектах вступительной кампании.





ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»





С целью защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения абитуриентам равных возможностей при проведении централизованного тестирования в помощь абитуриенту-2018 в Комитете государственного контроля Гродненской области работают телефоны «горячей линии» в Гродно (8 0152) 79-88-16, 79-88-40, 79-88-01;





в Лиде (8 0154) 55-01-40, 56-76-73, 55-01-51, по которым можно обращаться по спорным вопросам, а также вносить предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего централизованное тестирование.