Об этом сообщает пресс-служба IWF.





Спортсмены из Турции смогут принимать участие в международных молодежных соревнованиях с 11 июня, юниорских и взрослых соревнованиях — с 19 июня. Представителям Армении и Азербайджана позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых — с 19 августа.





В IWF также отметили, что все три федерации выполнили ряд условий, связанных с их антидопинговой деятельностью, в том числе оплатили взнос в размере 50 тысяч долларов в качестве вклада в усиленную антидопинговую деятельность со стороны IWF в своих странах.





Исполком IWF 30 сентября 2017 года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.



