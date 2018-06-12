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Международная федерация тяжелой атлетики снимет дисквалификации со сборных Турции, Армении и Азербайджана. Россия и Беларусь остаются в "бане"

13.06.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) досрочно снимет дисквалификации с федераций тяжелой атлетики Турции, Армении и Азербайджана, сохранив отстранение Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) и Белорусского тяжелоатлетического союза.

Об этом сообщает пресс-служба IWF. 

Спортсмены из Турции смогут принимать участие в международных молодежных соревнованиях с 11 июня, юниорских и взрослых соревнованиях — с 19 июня. Представителям Армении и Азербайджана позволено участвовать в молодежных соревнованиях с 19 июня, юниорских и взрослых — с 19 августа. 

В IWF также отметили, что все три федерации выполнили ряд условий, связанных с их антидопинговой деятельностью, в том числе оплатили взнос в размере 50 тысяч долларов в качестве вклада в усиленную антидопинговую деятельность со стороны IWF в своих странах. 

Исполком IWF 30 сентября 2017 года на основании доклада специальной комиссии принял решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России, а также национальные федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила.

 
 
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) досрочно снимет дисквалификации с федераций тяжелой атлетики Турции, Армении и Азербайджана, сохранив отстранение...
 
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