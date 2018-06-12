"Дачные истории": реновация отхожего места на даче, "чтобы не стыдно было пригласить друзей"

Некоторые дачные строения редко попадают в объективы фотокамер из-за своего непрезентабельного вида. Но сегодня «Дачная история» будет как раз про тот случай, когда даже простой дачный туалет удостоился отдельного рассказа и фотосессии. Участник нашего конкурса Павел не без юмора описал процесс строительства самого важного объекта на участке.

Дача мне свалилась на голову после свадьбы. У жены были во владении 6 соток зеленого газона, забор и самодельный дом от старого хозяина в одном из дачных поселков под Минском.





Сперва на даче мне было неуютно — смущал очень тесный и старый туалет типа «сортир». Летом в нем душно, в дождь холодно, теснота по ширине-длине, низкий потолок, ветхие стены, выгоревшая краска, разбитое стекло, проваливающийся пол, оторвавшаяся ручка с замком, плохо закрывающаяся дверь и еще 38 с половиной косяков. Как оказалось при более внимательном рассмотрении, под дачный туалет была приспособлена старая, списанная с почты кабинка для телефонных переговоров.





В общем, жизнь на даче с таким строением не приносила удовольствия ни мне, ни гостям, ни окружающему пейзажу.

Я решил сделать полный «ребрендинг» отхожего места, чтобы ездить на шашлыки с удовольствием, и не было стыдно пригласить отдохнуть под яблоньками не только друзей и родственников, но и VIP-персон и официальные делегации.

Важно было, чтобы новое строение радовало глаз, чтобы летом в нем было прохладно, циркулировал свежий дачный воздух, чтобы в дожди — не промокал, ночью освещался. И чтобы был просторным.

Точных чертежей этого секретного изделия я нигде не нашел, поэтому на листике в клеточку я расчертил примерную схему в перспективной проекции, взяв за основу типовую схему из интернета и задав свои размеры и пропорции.



Базовая схема из интернета

Закупал стройматериалы на рынке столицы. Во время покупки 150 широких уголков и 100 узких уголков жена начала кричать, что я много беру. Я с ней согласился в части неверности расчетов, — и взял 150 штук широких и 150 узких. Забегая наперед — уголков осталось меньше десятка.



Собираем каркас

На этапе сборки был вызван друг, так как без 100 грамм было сложно разобраться в некоторых нюансах технологии.





Потом наступила стадия обшивки каркаса произведения дачных искусств и обработка краской-пропиткой. Вот так выглядит внутреннее пространство.





На торжественную церемонию ввода в эксплуатацию комфортного строения № 1 были приглашены почетные гости, которые высоко оценили результат моих стараний.

В туалете установлена «газоотводящая система». Размер нового стратегического объекта составил 110 на 120 см.

Было предложено установить полочки с книгами, чтобы было не хуже, чем в национальной библиотеке. Также поступило предложение сделать туалет двухместным. Свежие идеи и инновационные решения озвучивались на протяжении всего вечера.

Некоторые посетители выходили из туалета весьма удивленные: «Прикиньте, тут еще и свет есть!». За освещение отвечает китайский светильник с датчиком движения.

В перспективе строение переедет на подготовленную забетонированную площадку. В нем также появится пластиковый писсуар с системой отвода, которая уже закуплена в строймагазине и ждет моего очередного рабочего отпуска.

Сама постройка туалета «под ключ» заняла примерно неделю.

В процессе постройки производственных травм получено не было, только наслаждение от процесса. Из сопутствующих расходов было потрачено 3 литра пива, литр виски, 0,5 самогона и хорошая закуска.

По примерным подсчетам стоимость объекта составила около 400−500 рублей, так как для постройки были выбраны только качественные и экологичные стройматериалы. Одна только краска обещала защищать наш уют в течение 30−50 лет.

Вот такое капитальное строение № 1 для своей дачи я построил. Уверен, что с ним комфорт пребывания на даче существенно поднимется.

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали, как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка, который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими — это может быть оригинальная беседка, терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

Мы ждем от вас:

— текст в формате doc;

— 5−15 фото. Присылать отдельным файлом. Желательно — горизонтальных в формате jpeg хорошего качества;

— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.

И текст, и фото присылайте на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.