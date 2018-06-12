Внимание, поиск! В Новополоцке женщина сбежала из реанимации

Женщина худощавая, выглядит на 37 - 40 лет, рост - 170 см. У нее, зеленые глаза, черные волосы средней длины. Где она находится, до сих пор неизвестно. Женщину разыскивает Новополоцкий РОВД, к поискам подключились волонтеры.













Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят обращаться по телефонам: +375 33 6666 856, +375 33 6666 033 или 102.