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Внимание, поиск! В Новополоцке женщина сбежала из реанимации

13.06.2018 08:45 — Разное | Партизан  
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11 июня около 22.40 из реанимационного отделения Новополоцкой центральной городской больницы ушла 39-летняя местная жительница. По сообщению поисково-спасательного отряда «Ангел» больницу она покинула самовольно и ушла без одежды.

Женщина худощавая, выглядит на 37 - 40 лет, рост - 170 см. У нее, зеленые глаза, черные волосы средней длины. Где она находится, до сих пор неизвестно. Женщину разыскивает Новополоцкий РОВД, к поискам подключились волонтеры.



Всех, у кого есть информация о пропавшей, просят обращаться по телефонам: +375 33 6666 856, +375 33 6666 033 или 102.

 
 
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11 июня около 22.40 из реанимационного отделения Новополоцкой центральной городской больницы ушла 39-летняя местная жительница. По сообщению поисково-спасательного...
 
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