Рисуем на компьютере

Второй год на базе гимназии г. Дзержинска работает объединение по интересам «Компьютерный рисунок».

Ребята 2-3 классов познакомились с основами работы в растровом графическом редакторе Paint. Они научились пользоваться стандартными инструментами программы: карандаш, надпись, овал, прямоугольник, распылитель, заливка и т.д.

На протяжении всего учебного года ребята с удовольствием готовили компьютерные открытки праздникам день Матери, деньУчителя, Новый год, 8 марта, последний звонок.

Для областного спортивно-массового праздника "Ферзь и пешка" ребята подготовили серию проектов на шахматную тематику.

В этом году учащиеся посетили БГПУ им. М.Танка, познакомились с детскими работами, представленными на выставке «Роботы глазами детей», посетили музей и лабораторию робототехники.



