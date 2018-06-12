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Рисуем на компьютере

13.06.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Второй год на базе гимназии г. Дзержинска работает объединение по интересам «Компьютерный рисунок».

Ребята 2-3 классов познакомились с основами работы в растровом графическом редакторе Paint. Они научились пользоваться стандартными инструментами программы: карандаш, надпись, овал, прямоугольник, распылитель, заливка и т.д.

На протяжении всего учебного года ребята с удовольствием готовили компьютерные открытки праздникам день Матери, деньУчителя, Новый год, 8 марта, последний звонок.

Для областного спортивно-массового праздника "Ферзь и пешка" ребята подготовили серию проектов на шахматную тематику.

В этом году учащиеся посетили БГПУ им. М.Танка, познакомились с детскими работами, представленными на выставке «Роботы глазами детей», посетили музей и лабораторию робототехники.


 
 
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Второй год на базе гимназии г. Дзержинска работает объединение по интересам «Компьютерный рисунок».
 
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