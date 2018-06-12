Где в Горках частники могут продавать продукцию, выращенную на своих участках?

Стартовал сезон реализации выращенной на приусадебных участках плодоовощной продукции. Торговать физическим лицам можно только своим урожаем на официальных рынках и мини-рынках, где всегда есть места. Для этого человеку нужно документально подтвердить, что у него есть огород или сад. С продавцами-нелегалами борются не первый год, но проблема по-прежнему существует. Нередко можно встретить тех, кто раскладывает продукты питания на земле, торгует с машин, предлагает лук, редиску, клубнику, домашнее сало и соленья возле магазинов и даже ходит по организациям. О последствиях употребления таких продуктов, приобретенных в антисанитарных условиях, никто не задумывается.



Главный специалист управления экономики райисполкома Татьяна Беликова рассказала, какие меры принимаются по недопущению несанкционированной торговли в неустановленных для этого местах.

– По решению райисполкома в Горках и районе, кроме рынков, определены 24 места размещения нестационарных торговых объектов, на которых частники могут продавать продукцию, выращенную на своих участках. В Горках это не только универсальный рынок «Центральный» ООО «Гранд-индустрия» (ул. Куйбышева, 3), где для физических лиц есть 132 места, но и 4 мини-рынка, которые расположены по улице Вокзальной, 11Б (36 мест), на улице Димитрова (9 мест), на проезде Спортивный, д. 2, возле Дома Быта (15 мест), на улице Строителей (9 мест). В будние дни на всех рынках можно торговать бесплатно. А по воскресеньям взимают небольшую плату только на универсальном рынке «Центральный». Для пенсионеров – 2 рубля, для людей с инвалидностью – 1 рубль.

Как накажут нелегалов

В текущем году борьба с несанкционированной торговлей усилена. За апрель-май специалисты управления экономики райисполкома совместно с представителями РОВД и райЦГиЭ провели 9 мониторингов рынков в г. Горки и выявили 26 нарушителей, торговавших в неустановленных местах. На универсальном рынке «Центральный» и на мини-рынке по улице Вокзальной, также принадлежащего ООО «Гранд-Индустрия», в ходе рейдов 22, 29 апреля, 6, 11, 13 и 20 мая обнаружили 16 нарушителей. С 6 гражданами, допустившими нарушения впервые, провели профилактическую работу. Предупредили о запрете торговли в неустановленных местах и административной ответственности, рассказали о возможностях реализации плодоовощной продукции на торговых местах рынков и мини-рынков. Десяти гражданам, осуществлявшим несанкционированную торговлю, вынесли официальные рекомендации по устранению нарушений.



7, 8 и 15 апреля сотрудники управления экономики райисполкома и санитарно-эпидемио­логической службы выявили 11 нарушителей на мини-рынке ОАО «ГоркиБытуслуги» (проезд Спортивный, д. 2). В следующий раз на них составят административные протоколы по части 8 статьи 12.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и оштрафуют до 3 базовых величин. Сегодня это 73 рубля 50 копеек.

Следует отметить, что есть еще часть 10 этой же статьи. Она регламентирует санкции по отношению к людям, торгующим в разрешенных и неразрешенных местах продукцией, не произведенной самостоятельно, а где-то приобретенной. Такие нарушения влекут наложение штрафа в размере от 5 до 50 БВ.

Покупая продукты с рук вне санкционированных для этого мест, без документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, человек рискует здоровьем не только своим, но и детей. С легкостью можно подхватить инфекционные заболевания или отравиться. Такие покупки чреваты и для кошельков. У потребителя нет возможности ни обменять товар, если он оказался некачественным, ни вернуть заплаченные деньги. Стоит ли рисковать, каждый выбирает сам.

Елена АГЕЙЧИК.