В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» активно идет заготовка кормов

Пока редкий дождь пытается хоть как-то напитать живительной влагой изнывающую от каждодневной засухи землю, косовица продолжает набирать обороты. Трав первым укосом в хозяйствах района уже скошено свыше 30% площадей. Наиболее активно заготавливают корма в филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Хоть и засушлив сезон, а травы тут нынче удались. Хватает сил и средств и для бесперебойной работы. Потому и лидирует хозяйство в районной сводке, скосив 60% площадей. Не случайно здесь определился районный передовик на косьбе трав. У Дмитрия Данилина на КЗР-10 с косилкой КПР-9 на счету 326 гектаров скошенных трав. Цифра внушительная. И это несмотря на весьма изношенную технику — кормоуборочному комбайну уже 12 лет. Так что даются гектары зеленых угодий нелегким трудом. Зато в «расчетный» листок потом можно взглянуть с удовлетворением.























Имея такую мотивацию, аграрии на косьбе трав трудятся от рассвета до заката. Благо, горячие обеды и ужины им доставляются без заминок, чтобы труженики могли подкрепиться и с новыми силами приняться за работу.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.