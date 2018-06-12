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В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» активно идет заготовка кормов

13.06.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Пока редкий дождь пытается хоть как-то напитать живительной влагой изнывающую от каждодневной засухи землю, косовица продолжает набирать обороты. Трав первым укосом в хозяйствах района уже скошено свыше 30% площадей. Наиболее активно заготавливают корма в филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш». Хоть и засушлив сезон, а травы тут нынче удались. Хватает сил и средств и для бесперебойной работы. Потому и лидирует хозяйство в районной сводке, скосив 60% площадей.  Не случайно здесь определился районный передовик на косьбе трав. У Дмитрия Данилина на КЗР-10 с косилкой КПР-9 на счету 326 гектаров скошенных трав. Цифра внушительная. И это несмотря на весьма изношенную технику — кормоуборочному комбайну уже 12 лет. Так что даются гектары зеленых угодий нелегким трудом. Зато в «расчетный» листок потом можно взглянуть с удовлетворением.

В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» активно идет заготовка кормов


В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» активно идет заготовка кормов


В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» активно идет заготовка кормов


В филиале СК «Дуброва» ОАО «Могилевлифтмаш» активно идет заготовка кормов

Имея такую мотивацию, аграрии на косьбе трав трудятся от рассвета до заката. Благо, горячие обеды и ужины им доставляются без заминок, чтобы труженики могли подкрепиться и с новыми силами приняться за работу.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 

 
 
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Пока редкий дождь пытается хоть как-то напитать живительной влагой изнывающую от каждодневной засухи землю, косовица продолжает набирать обороты. Трав первым
 
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