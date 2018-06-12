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Пинский РОВД призывает жителей Пинского района и города Пинска соблюдать элементарные правила поведения на воде и вблизи водоёмов

13.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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Пинский РОВД призывает жителей Пинского района и города Пинска соблюдать элементарные правила поведения на воде и вблизи водоёмов
Реки, озёра, водоёмы всегда привлекают к себе людей всех возрастов. Особенно это актуально при наступлении жарких дней. Человеческая натура всегда стремится приспособиться к резким изменениям погодных условий, в том числе и к знойной летней жаре. Одни в жару прячутся в тени и не рискуют купаться, вторые, разогревшись на солнце, пытаются остыть в воде, а некоторые граждане, «разгорячившись» при помощи спиртного, идут в состязание с водной стихией. Но последняя, увы, не терпит беспечности и горестно наказывает за пренебрежение правилам поведения на воде и у водоемов.

За купание в неустановленных местах, нарушители привлекаются сотрудниками органов внутренних дел к административной ответственности по ст. 23.63 КоАП Республики Беларусь (штраф от 1 до 3 базовых величин).

— Больше всего «шансов» закончить свой отдых у воды так печально, конечно же, у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, при всем том, что распитие спиртных напитков в общественных местах – это административно наказуемое деяние, – отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by заместитель начальника Пинского РОВД — начальник милиции общественной безопасности Николай Чечун и добавил, что соблюдение законности на пляжах и в местах массового отдыха граждан всегда будет находиться, под пристальным вниманием сотрудников органов внутренних дел.

Благополучие купального сезона не всегда зависит от работы ответственных служб, но, как правило, и от поведения самих отдыхающих. Любителям активного отдыха у водоемов хотелось бы напомнить, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкогольных напитков, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к своим чадам – приводит к печальным, роковым последствиям.

Пинский РОВД призывает жителей Пинского района и города Пинска соблюдать элементарные правила поведения на воде и вблизи водоемов, ведь вода не терпит беспечности и не прощает ошибок.

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