|
Пинский РОВД призывает жителей Пинского района и города Пинска соблюдать элементарные правила поведения на воде и вблизи водоёмов
13.06.2018 — Разное | Полесская правда
>
— Больше всего «шансов» закончить свой отдых у воды так печально, конечно же, у людей, злоупотребляющих спиртными напитками, при всем том, что распитие спиртных напитков в общественных местах – это административно наказуемое деяние, – отметил в беседе с корреспондентом pinsknews.by заместитель начальника Пинского РОВД — начальник милиции общественной безопасности Николай Чечун и добавил, что соблюдение законности на пляжах и в местах массового отдыха граждан всегда будет находиться, под пристальным вниманием сотрудников органов внутренних дел.
Благополучие купального сезона не всегда зависит от работы ответственных служб, но, как правило, и от поведения самих отдыхающих. Любителям активного отдыха у водоемов хотелось бы напомнить, что купание в незнакомых, не установленных для этого местах, употребление алкогольных напитков, баловство на воде, невнимательность со стороны взрослых к своим чадам – приводит к печальным, роковым последствиям.
Пинский РОВД призывает жителей Пинского района и города Пинска соблюдать элементарные правила поведения на воде и вблизи водоемов, ведь вода не терпит беспечности и не прощает ошибок.
Оставить комментарий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)