До 100 тысяч рублей, куры и баня в подарок: как выглядят недорогие дома под Минском

Сейчас риелторы констатируют: предложение домов и участков в пригороде Минска зашкаливает. На одного покупателя — десяток предложений. Мы решили рассмотреть самые востребованные: до 40 километров от Минска, готовые (или практически готовые) к проживанию, с ценой до 100 тысяч рублей (50 тысяч долларов).

Сразу оговоримся, подавляющее большинство подобных предложений — дома на землях садовых товариществ. То есть в них нельзя получить постоянную регистрацию, и больше придется платить за газ (если в доме газовый котел). Их можно рассматривать как второе — загородное жилье, и сложнее — как единственное. Дачи для круглогодичного проживания мы в обзор не включили.

Деревенский вариант

Дома из дерева — традиционно самые недорогие. Менее чем за 20 тысяч долларов предлагают дом в Раковском сельсовете, в деревне Душково.





Дом интересный внешне, владельцы постарались сохранить отсыл к исконному. Площадь дома — 90 квадратных метров.









«Очень красивое и уютное место. Вдали от трассы. По участку протекает ручей», — пишет продавец. Есть вода и канализация, и даже баня. Правда, отопление — печное и, судя по фото, обогреватели.





За 25 тысяч долларов с торгом предлагают дом в Смолевичском районе, в деревне Черниковщина.





К дому ведут отличные подъездные пути. Озеро в километре, есть лес. Участок 25 соток, в доме, обшитом сайдингом, две комнаты. Есть вода (бойлер), канализация местная, отопление печное. На участке баня, гараж.





Дом как в деревенском детстве

В деревне Моторово (18 километров от второй кольцевой, но с хорошей дорогой) срочно продают дом. Цена — 62 тысячи рублей.





Дом площадью 72 квадратных метра, участок — 25 соток. В доме есть все коммуникации и газ.













К дому прилагается большой ухоженный сад.



В деревне Якуты (35 километров от МКАД и 15 — от второй кольцевой) за 61 тысячу рублей с торгом продают почти готовый дом с «квартирной» начинкой.

Стены — кирпич и газосиликат, три уровня. Сделан ремонт первого этажа. Утепляли в 2017 году (под сайдинг или блок-хаус) — это уже должен сделать новый хозяин.

На первом этаже: прихожая, кухня, проходная комната, санузел (душевая, ванная, унитаз, стиральная машина), зал.

Собственник пишет, что потолки не сделаны, просто зашиты ДВП, под ней вагонка и утеплитель.

Канализация местная (септик на 3 т). Водопровод из колодца (насосная станция с гидроаккумулятором на 120 литров). Газ — баллон. Бойлер на 80 литров. Отопление печное (две печи и камин).

Участок в 10 соток, на нем есть кирпичный сарай и такой же туалет. Всю начинку владелец продает вместе с домом.





Дом в Логойске: продается как есть

За 88 тысяч рублей продают дом в Логойске. Дом (147 квадратных метров) и баня из сруба, обложены красным кирпичом. Участок: 20 соток. Отопление: газ (газовый котел Viessmann) + русская печь с лежанкой. Коммуникации центральные, санузел раздельный.





Продается дом как есть: со всей мебелью и бытовой техникой.













Баня состоит из прихожей, комнаты отдыха и парилки. Имеется крытая беседка. Мастерская оснащена всеми необходимыми инструментами. Хозпостройки: дровница, курятник (петух и куры несушки в подарок). На территории плодово-ягодные деревья, клубника, кусты малины, парник с огурцами и помидорами.

Любопытно, что в ценовом диапазоне от 90 до 100 тысяч рублей домов с заданными параметрами практически нет. Все остальное оценено с запасом.