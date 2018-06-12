Леонид Цуприк проведен очередной прием граждан и представителей юридических лиц

19 июня 2018 года депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Барановичскому сельскому избирательному округу №7 Цуприк Леонид Александрович работает в Барановичском районе.





Желающие могут обратиться с 10.00 до 11.00 на прямую линию по телефону 8-0163-42-47-41, с 11.00 до 13.00 – на приём граждан и представителей юридических лиц в Барановичском районном исполнительном комитете по адресу: г. Барановичи, ул. Советская, 79, кабинет 302.

Также 19 июня 2018 года Цуприк Леонид Александрович будет вести приём граждан и представителей юридических лиц в аг. Куково с 18.00 до 19.00 в Куковском сельском Доме культуры, с 19.10 до 20.10 в Б. Круговичском сельском клубе.