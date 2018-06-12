"Динамо" пригласило двух игроков молодежной сборной и продлило контракты с Буйницким и Знахаренко

Игроки «Юности» и молодежной сборной Беларуси Иван Дроздов и Илья Литвинов подписали годичные двусторонние контракты с минским «Динамо» .



Фото: hcdinamo.by

18-летний Дроздов — воспитанник витебской школы хоккея. В сезоне-2016/17 он попал в «Динамо-Раубичи», в составе которого сыграл в высшей лиге 57 матчей, забросив 13 шайб и отдав 18 результативных передач. Еще одной яркой страницей того сезона для Ивана стала победа в составе юношеской (U-19) сборной на чемпионате мира в дивизионе 1 в Минске и выход в элиту.

В следующем сезоне Дроздов продолжил выступать в рядах юношеской сборной, а также испытал свои силы уже в элитном дивизионе ЮЧМ. В 7 матчах он забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Также Иван дебютировал во взрослом хоккее, сыграв 17 матчей за родной ХК «Витебск» в экстралиге.

В прошлом сезоне Дроздов выступал в составах сразу двух команд — U20 и минской «Юности». Провел в экстралиге 30 матчей, в которых набрал 14 (7+7) баллов.

Был Иван и в рядах «молодежки» на чемпионате мира в Баффало. Два гола и ассистентский балл в шести встречах — таков вклад новобранца «зубров» в командный результат.

20-летний Литвинов — уроженец Гомеля. В 2014 году талантливый белорусский нападающий перебрался в Санкт-Петербург и сыграл сезон за «Серебряных Львов». Дальше его карьера шла практически параллельно карьере Дроздова: «Динамо-Раубичи», выступление в составе белорусской дружины U-18 в первом дивизионе чемпионата мира в Минске и возвращение в элиту мирового хоккея. В пяти матчах скоротечного турнира Литвинов забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

В следующем сезоне вместе с Иваном Илья стал игроком уже молодежной сборной, с которой в этом сезоне попал на чемпионат мира в Баффало. И хоть команда в целом выступила не слишком успешно, Литвинов показал достойную игру, забросив две шайбы и отдав две результативные передачи.

Прогресс нападающего отметили в национальной сборной (Илья провел в ее составе три матча во время одного из кэмпов) и в минской «Юности», за которую Литвинов провел 12 матчей в экстралиге.

Также клуб заключил новые однолетние двусторонние контракты с 24-летним защитником и 21-летним форвардом Дмитрием Буйницким.

Для 24-летнего Знахаренко грядущий сезон станет уже седьмым в структуре клуба. Два он провел в МХЛ за «Динамо-Шинник», один — в чемпионате Беларуси за «Динамо-Молодечно», и три — в КХЛ. В минувшей «регулярке» отметился тремя голевыми передачами в 45 матчах и наряду с Сергеем Дроздом имел лучший показатель полезности — +7.

21-летний Буйницкий выступал в динамовской структуре с 2013 по 2016 год, в том числе провел 26 матчей в КХЛ (отметился двумя результативными передачами). Затем Дмитрий провел полтора сезона за океаном — в USHL и QMJHL, но прошлым летом вернулся в стан «зубров» и в 44 поединках «регулярки» забросил три шайбы и отдал результативную передачу. Кроме того, форвард помог «Динамо-Молодечно» впервые пробиться в полуфинал плей-офф экстралиги (18 матчей, 7 (1+6) очков).