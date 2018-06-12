Более 900 мигрантов спасли сотрудники береговой охраны Италии

Мигрантов привезли на лодках, которые терпели крушение в Сицилийском проливе.

Беженцев – а среди них выходцы из Гвинеи, Эритреи и Мали – доставили в порт Катания. К новой группе мигрантов много внимания, ведь ранее власти страны отказались принять судно Aquarius, где находятся более 600 африканцев. Решение уже вызвало шквал критики со стороны Евросоюза. Министру экономики Италии даже пришлось отменить визит во Францию. Несогласные люди тем временем вышли на протест, требуя от властей гуманизма.