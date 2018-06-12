Личный опыт. Как купить домик в деревне под Слуцком



Слуцкий район. Фото: Алесь Достанко

Случчанин Сергей купил дом под дачу в деревне. Он потратил на поиски месяц. Чтобы выбрать подходящий вариант, объехал порядка двенадцати деревень, удалённых от Слуцка не больше 25 километров. Он рассказал, какие дома продают и сколько они стоят.

«Идея купить домик принадлежала жене, у меня же было три главных условия:

не дальше 15 километров от города,

не дороже трёх тысяч долларов,

не требующий капитальных вложений.

У жены пожеланий было больше.

К расположению : живописное тихое место, желательно с водоёмом, лесом, чтобы можно было добраться автобусом или дизелем.

: живописное тихое место, желательно с водоёмом, лесом, чтобы можно было добраться автобусом или дизелем. К строению: не требующее капитального ремонта или перестройки, с колодцем, посадками, участком не меньше 15 соток.

Поиски нужного варианта начали в конце апреля с просмотра сайтов в интернете. Изучили всё, что выставлено на kufar. by, cenotavr. by, irr.by.

По нашим желаниям в интернете предложений было мало. Сайты просматривали каждый вечер в течение недели, а в выходные ездили смотреть. Алесь Достанко Но потом пришли к выводу, что так потратим много времени. Тактику изменили: выбираем подходящую для нас часть Слуцкого района, приезжаем в деревню, а если увидим подходящий дом, то узнаём у жителей, кто продаёт. Кроме того, сказали о своих поисках знакомым.

В целом на просмотр вариантов у нас ушло три выходных дня.

Направление на Старые Дороги

Первая поездка была в сторону Старых Дорог, в деревню Таковище. Таковище от Слуцка в 27 километрах, примерно 6−7 километров за Омговичами по грунтовой дороге. Места живописные и грибные, правда, водоёма нет.

Деревня состоит из одной улицы. В ней продавалось два дома в разных концах деревни. Один за 1000 рублей, бревенчатый, на высоком фундаменте, 60 м2. Выглядел очень прилично внешне, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что дерево поел жучок, печь развалена, хозпостроек и колодца нет. Елена Бадьина Отличный вариант для тех, кто хочет снести и построить что-то новое, участок был полностью освобождён от построек, никакого хлама, к тому же соседи — только с одной стороны.

Второй дом в этой же деревне опустел только год назад, поэтому всё сохранилось хорошо: хозпостройки, колодец и участок 20 соток. Он продавался с мебелью и вещами. Но цену хозяин запросил 7 тысяч рублей. Не наш вариант.

На обратном пути мы проезжали деревню Дворище. Она совсем небольшая, одна улица. Пустующих домов в ней не было, многие дома отремонтированы и возле них машины с минскими номерами. Дачники, подумали мы.

Деревня Калита в 22 км от Слуцка по трассе, а потом несколько километров по асфальту. Место живописное, кругом сосновый лес. Дом был последним, рядом участок пустовал, напротив — один жилой дом. Но само строение явно не тянуло на заявленную цену 2000 рублей: бревенчатый, без фундамента, 40 м2 общей площади, низкие потолки, маленькие окна, видно, что в нём давно никто не жил. Правда, участок 25 соток и место красивое. Алесь Достанко На обратном пути заехали в Набушево, 15 км от Слуцка, в трёх километрах от Каморы. Деревня в одну улицу, единственная достопримечательность — асфальтированная парковка на несколько машин посреди деревни, которую устроил кто-то из жителей. Домов пустых в деревне было несколько, но хозяев надо искать, да и приглянувшихся вариантов мы не нашли. Одна женщина рассказала, что будет продавать дом, но осенью за $ 4000. Мы его посмотрели: аккуратный, окна пластиковые, батареи отопления сделаны от отдельной печи, три комнаты, кухня и хозпостройки, участок обустроенный. Но ждать до осени в наши планы не входило, да и цена превышала наш бюджет.

Направление на Минск

Это направление мы и не рассматривали — оно нам не очень нравится. Но поехали в эту сторону только потому, что были конкретные адреса — о них узнали или через интернет, или через знакомых.

В деревне Леньки (15 км от Слуцка) предлагался деревянный дом, 50 м2, жилой, с колодцем, посадками, 20 м2 земельный участок за $ 4000. Когда заехали в деревню, то сразу поняли, что она нам не подойдёт — слишком близко оживлённая трасса на Минск.

Ещё заехали в Гольчичи. Там предлагался примерно такой же дом, как в Леньках, но расположен был близко к ферме, поэтому этот вариант рассматривать не стали.

Нам понравилась деревня Гороховка (по асфальту 12 км от Слуцка), компактная и в окружении лесов. Но дом, которые мы насмотрели, оказался с подвохом. Его предлагали за $ 1500. Он щитовой, на высоком фундаменте, с верандой, камином, новыми окнами, скважиной.

Когда стали разбираться, оказалось, что он построен на половине участка, принадлежащего другому хозяину. Владелец приобрёл его по договорённости, но документов на дом и участок на руках у него нет. У юриста мы узнали, что оформить сделку в таком случае практически невозможно или очень долго и дорого. Елена Бадьина

Направление на Козловичи

На следующие выходные мы выбрали другое направление — деревни Козловичского сельисполкома.

Заехали в Ближние Бондари. Здесь был один пустой дом, но его близость к коровнику нас отпугнула. В Дальних Бондарях пустующих домов насчитали около шести. Очень привлекательное тихое место, окружённое лесами, два раза в день из Слуцка ходит автобус.

Один дом приглянулся: аккуратный, шлаколитой, с крепким полом и крышей, 80 м2, с колодцем и посадками — всё в хорошем состоянии. У соседей выяснили, что хозяйка живёт в России и продаёт дом за $ 10 000. Тоже не наш вариант.

Был ещё один подходящий домик, деревянный, в хорошем состоянии и с большим участком, но наследники живут не в Беларуси. Их надо искать, потом оформлять документы — в общем, долгая история. Ещё от одного варианта нас отговорили местные жители, сказали, что в нём семья умерла от туберкулёза.

Разговоры с местными жителями очень полезны в поиске недвижимости в деревне. Они могут рассказать, кто были хозяева, как жили, есть ли родня, как вели хозяйство и много другой информации.

Может быть, мы бы выбрали домик и в другой деревне — в Лесунах. Мы туда хотели заехать со стороны Козловичей. Но к ней была такая плохая дорога, что на окраине Лесунов мы просто развернулись и поехали обратно. Какой бы там ни был дом, мы решили, что по такой дороге ездить не будем.

Дальше поехали в Повстынь, у нас был адрес из объявлений в интернете. Деревня достаточно большая — около 200 дворов. В селе есть школа, магазин, почта, клуб и библиотека. Я бы сказал, в ней ощущается жизнь.

Дом в 60 м2 продавался за $ 1500 (с торгом). Мы посмотрели участок и строение снаружи: стены не гнилые, крыша целая, с квадратным участком 20 соток, в середине деревни, рядом — водный канал. Вариант вполне подошёл бы, если бы не одно «но»: трасса проходит через деревню прямо возле дома. А постоянное движение машин под окнами — это уже не загородная жизнь. Алесь Достанко На следующей неделе нашли ещё один вариант — в Заградье, 14 километров от нашего дома в Слуцке. В эту деревню мы заглядывали проездом, но как только увидели, что участки нескольких домов стоят в воде, даже не поехали дальше. Потом, когда нашли вариант в интернете, решили посмотреть. Дом стоял на самом высоком месте деревни, а значит, участок не сырой, площадь — 70 м2, сени, кладовая, две комнаты и кухня, две печки в рабочем состоянии, пол и крыша целые. Правда, фундамент низкий. Возле дома 4 сарая, бетонный погреб и колодец. Участок 18 соток. За участком, через поле, лес. Соседи живут только летом, приезжают из Минска и Слуцка.

Выбор сделан

Деревни, в которых мы смотрели дома до $ 3000, чем-то похожи одна на другую: небольшие, в одну улицу. В них нет магазинов, школы, почты, клуба и других благ цивилизации. В лучшем случае туда ходит рейсовый автобус и автолавка. Примерно половина жителей — дачники.

В процессе поисков наши предварительные установки пришлось пересмотреть. Например, деревни, в которых есть и лес, и водоём, мы не нашли. Из того, что мы просмотрели, остановились на Заградье: близко к городу, рядом лес, большой приусадебный участок, дом в жилом состоянии, что называется, можно побелить, покрасить и пользоваться. К тому же два раза в день ходит дизель. Елена Бадьина Елена Бадьина

Можно ли снизить цену

Осмотрев дом, мы предложили сбавить цену, потому что указали на недостатки: нужен ремонт печной трубы и фундамента. Цену сбавили на $ 750. Практически все хозяева готовы идти на уступки. Елена Бадьина

Как оформить покупку

Оформление заняло один день. Хозяева предварительно взяли справку в сельсовете о том, кто прописан и проживает. На руках у них было свидетельство о праве собственности по наследству (на 3 человек) и паспорта. Другие документы были не нужны, потому что все данные о доме и земельном участке содержатся в базе БТИ.

На сделку записались заранее по телефону в БТИ (у нотариуса её можно не оформлять). Документы сдали сотруднику, потом съездили в банк и оплатили госпошлину. Для пенсионеров она вдвое меньше. Оформление покупки обошлось в 65 рублей и примерно 49 рублей за заказ нового свидетельства о праве собственности.

Через неделю свидетельство было готово, и я стал полноправным владельцем домика в деревне и земельного участка. На основе Яндекс. Карты

Что могу посоветовать:

Определите несколько важных критериев выбора, на остальное закройте глаза. Домик «мечты» найти трудно.

Не покупайте домик без документов по устной договорённости с обещанием «потом все оформить».

Если у хозяев есть технический паспорт на дом, сравните его с постройкой. Сведения должны совпадать, иначе самострой придётся сносить.

Сверьте размер земельного участка на плане и в натуральную величину. Вполне вероятно, что соседи, воспользовавшись длительным отсутствием хозяев, «прихватизировали» простаивающие сотки.

Проверьте наличие договоров на свет, газ и нет ли задолженности по оплате.

Всегда торгуйтесь, цену можно снизить. Но насколько — зависит от того, сколько изъянов найдёте.