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Полицию Москвы к ЧМ по футболу оснастили электромотоциклами
На пользование для УГИБДД Москвы концерн «Калашников» передал 30 электромотоциклов «Иж Пульсар», а также четыре электромобиля «Овум».
Транспорт российского производства, отличается простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Если электротранспорт во время проведения чемпионата приживётся, то Москва будет закупать их и далее.
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На пользование для УГИБДД Москвы концерн «Калашников» передал 30 электромотоциклов «Иж Пульсар», а также четыре электромобиля «Овум».
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