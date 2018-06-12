Полицию Москвы к ЧМ по футболу оснастили электромотоциклами

На пользование для УГИБДД Москвы концерн «Калашников» передал 30 электромотоциклов «Иж Пульсар», а также четыре электромобиля «Овум».



Транспорт российского производства, отличается простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Если электротранспорт во время проведения чемпионата приживётся, то Москва будет закупать их и далее.