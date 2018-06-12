Судят мать, которая три дня избивала 3-месячного сына: сломано плечо, 9 ударов кулаком

Она полностью признает вину, но давать показания в суде отказалась. Гособвинитель огласил материалы дела, подробности которого заставляют вздрагивать.





У Ольги Гавриковой — двое детей. Старшей, Ксении, в мае исполнилось 3 года. Маленькому Стасу было 2,5 месяца, когда мать его избила до синяков и сломала плечо.





— Я отказываюсь давать показания. Все, что нужно, я сказала в протоколе, — сказала в суде Ольга.





Гособвинитель зачитывает показания, которые обвиняемая дала во время предварительного следствия. Ольга сначала плачет, закрыв лицо руками, всхлипывает, потом успокаивается и задумчиво то рассматривает ногти на руках, то смотрит в окно через прутья — она под стражей с момента задержания в больнице.





Обвиняемая живет в одном доме вместе с матерью, ее братом и своим сожителем. Следователям она рассказывала, что после рождения сына стала злоупотреблять спиртным. Причины в протоколах указаны разные: то ей никто не помогает растить ребенка, то дядя и сожитель ссорятся из-за мальчика — тот своим плачем якобы мешает дедушке спать.





— Дядя и Андрей (сожитель Ольги. — Прим. TUT.BY) из-за этого ругались, один раз толкались руками, но не дрались. Мама и дядя злоупотребляют спиртным. Отношения в семье у нас нормальные, — записаны в материалах дела слова Ольги.









8 марта 2018 года дома были Ольга с детьми и матерью. Мужчины были на работе. Утром женщины выпили на двоих примерно по 100 граммов водки. Около 13.00 мать спала, Ксения играла, «бегала по хате».





Маленький Стас начал плакать в коляске. Мать взяла его на руки, потом положила на диван, проверила, чистый ли подгузник, дала лекарство от вздутия живота, начала качать в коляске. Ребенок все капризничал.





Тогда мать ударила младенца кулаком в поясницу, причем ударила сильно — «потому что он не успокаивался». Мальчик раскричался еще сильнее. Ольга попыталась его покормить, но грудничок продолжал плакать. Тогда она ударила его кулаком два раза в живот. Потом положила в кроватку и «пошла делать уборку».





По показаниям Ольги, ее мать позже переодевала Стаса и увидела на его пояснице синяк. На вопрос, откуда он, дочь не ответила, и женщина сама поняла, что Ольга ударила сына. Спросила — зачем, на что молодая женщина ответила, что сделала это нечаянно. Вечером Ольга рассказала об этом сожителю, и они поссорились.





9 марта женщины также были дома с детьми. Ольга с матерью утром выпили на двоих литр пива. Хозяйка дома была в спальне, разгадывала кроссворд. А Ольга с детьми — снова в зале.





По словам обвиняемой, от пива у нее повысилось давление, болела голова. А Стас снова капризничал. Она пыталась его укачать на руках, в коляске, но ребенок не унимался. Тогда мать с размаха ударила его кулаком в живот. Мальчик закричал сильнее. У него из носа пошла кровь — немного, по словам обвиняемой. Ольга ее вытерла, взяла сына на руки, кое-как успокоила, пошла за бутылочкой со смесью. Грудничок все плакал.





Ольга снова ударила сына кулаком в район плеча. Без замаха, дважды. Услышала хруст костей. 3-месячный ребенок закричал громче. Мать пояснила следователям, что ручка ребенка после этого была неподвижной, только пальчики немного шевелились. Ольга «подумала, что это простой вывих». А за медпомощью не обращалась, потому что «не знала, что делать».





10 марта дома были все, кроме дяди, спали. Ольга, по ее показаниям, незадолго до этого выпила 100 граммов водки. Она пыталась успокоить плачущего младенца. И снова била его кулаком, уже по лицу — дважды. Говорит, ребенок не ел, «ничего не хотел».





Мать, по словам Ольги, позже увидела синяк на щечке внука, и поссорилась с дочерью из-за того, что поняла: та снова ударила ребенка. С сожителем также был конфликт — он упрекал Ольгу в том, что ребенок ей не нужен.





К врачам Стас попал только 13 марта, и то потому, что были назначены плановые УЗИ головного мозга и консультация у невролога. В областную детскую больницу в Могилев Ольга поехала с сожителем. Невролог на приеме заметил, что у грудничка не двигается правая рука, отправил делать снимок и диагностировал у ребенка перелом плеча.





— У него были также множественные ушибы и подкожные гематомы тела и лица, — рассказал врач травматолог-ортопед Могилевской областной детской больницы Николай Шаптун.





На вопрос врача о том, что произошло, Ольга сказала, что Стас упал с дивана — так ей сказала дочь Ксения. Мать с ребенком госпитализировали, а через 2 часа в палату пришел участковый милиционер. Ему женщина также выдала версию про диван. Потом следователям она скажет, что соврала, потому что «не хотела, чтобы детей забрали».





Домой сожитель Ольги возвращался один. Женщину взяли под стражу. Семья Ольги выступает свидетелями по делу. Мать обвиняемой рассказала TUT.BY, что не знала, что дочь бьет внука.





— Если б знала, давно бы..., — вдруг замолкает женщина. — Моя дочь — хорошая мать. Дети у нее всегда одеты, сыты, досмотрены.





Семья не состояла на учете ни в милиции, ни в органах опеки.





TUT.BY законный представитель 3-месячного Стаса, методист отдела образования Быховского райисполкома Татьяна Сёмина. Детей изъяли из семьи сразу после задержания матери. Грудничок сейчас в Доме ребенка в Могилеве, девочка — в детском доме семейного типа в Быхове, рассказалазаконный представитель 3-месячного Стаса, методист отдела образования Быховского райисполкома Татьяна Сёмина. Детей изъяли из семьи сразу после задержания матери.





— Мы ездим к ним. К Стасу зять ездит 2 раза в неделю. Внук чувствует себя хорошо, набирает вес. С Ксюшей вот виделись. Она скучает, конечно. Но мы больше плачем, чем она, — поджимает губы мать подсудимой. — Мы, конечно, надеемся на лучшее.





По ее словам, сожитель Ольги собирает документы, чтобы оформить опекунство над детьми и забрать их домой.





Экспертиза показала, что на момент инкриминируемого деяния обвиняемая психическими расстройствами (заболеваниями) не страдала, могла в полной мере осознавать характер своих действий и руководить ими. В результате проверки к дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц Лудчицкой детсада-школы и Быховского социально-педагогического центра.



