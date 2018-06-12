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Девушка хотела перепрятать наркотики в ячейку магазина. В Минске задержали парочку, торговавшую психотропами

13.06.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Неудачная попытка. 21-летнего минчанина задержали с 20 свертками психотропами возле собственной квартиры, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Девушка хотела перепрятать наркотики в ячейку магазина. В Минске задержали парочку, торговавшую психотропами

В этот момент его сожительница решила остатки наркотиков перепрятать в ячейку ближайшего магазина. Однако уйти от ответственности девушке не удалось.

Девушка хотела перепрятать наркотики в ячейку магазина. В Минске задержали парочку, торговавшую психотропами

Оперативники задержали нарушительницу, изъяв пакет с 30 граммами порошка и фасовочным оборудованием. Сейчас в отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело.

 
 
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Новости Беларуси. Неудачная попытка. 21-летнего минчанина задержали с 20 свертками психотропами возле собственной квартиры, сообщили в программе «Столичные...
 
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