Подробности следующего iPhone, но это не точно…

По данным компании DigiTimes, Apple может отказаться в новых моделях iPhone от своего уникального порта Lightning.



Вместо этого устройства оснастят портом USB-C. Порт Lightning больше никем не используется. Apple уже отказалась от старых портов в новых MacBook, расположив на корпусе только USB-С порты. Новый смартфон выйдет в 2019 году.

Эксперты считают, что своими действиями Apple начинает расширять сотрудничество с другими производителями электроники, а также отходит от старых стереотипов в плане закрытости и уникальности своих устройств.