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Футболисты БАТЭ обыграли «Гомель» в 11-м туре чемпионата Беларуси
В чемпионате Беларуси по футболу завершается 11-й тур. Несколько минут назад прозвучал финальный свисток в Борисове, где чемпион страны встречался с «Гомелем». Итог матча в пользу БАТЭ – 3:0.
А чуть ранее в Солигорске «Шахтёр» принимал жодинское «Торпедо». Хозяева добились победы с минимальным счётом. Единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Макс Эбонг.
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Итог матча в пользу БАТЭ – 3:0.
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