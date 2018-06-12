Футболисты БАТЭ обыграли «Гомель» в 11-м туре чемпионата Беларуси

В чемпионате Беларуси по футболу завершается 11-й тур. Несколько минут назад прозвучал финальный свисток в Борисове, где чемпион страны встречался с «Гомелем». Итог матча в пользу БАТЭ – 3:0.

А чуть ранее в Солигорске «Шахтёр» принимал жодинское «Торпедо». Хозяева добились победы с минимальным счётом. Единственный мяч забил полузащитник «Шахтёра» Макс Эбонг.