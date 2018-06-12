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Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

13.06.2018 20:41 — Разное | СТВ  
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Весной 2016 года родилась идея о создании экологических троп на территории каждого административного района нашей столицы.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Одновременно с этим открылась первая тропа вдоль береговой линии пруда «Лебяжий» в Центральном районе.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Следующей была обустроена экотропа в Каменной Горке.

Она располагается возле храма святителя Николая Японского на улице Лидской и является своего рода примером поддержания экотропы на территории города.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Экологическая тропа - это специальный маршрут, оборудованный для эколого-просветительских и образовательных мероприятий, в первую очередь. И любой желающий может прийти.

Прогуляться по этой тропе и отдохнуть

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Первыми «зелёными маршрутами», созданными силами администраций, стали экотропы в Московском районе. Одна из них пролегает по улице Семашко, вдоль улицы Каролинской, вторая – на территории сада по улице Льва Сапеги.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Обе тропы проходят возле водоёмов, чтобы гуляющие могли поближе познакомиться с водоплавающими птицами и другими обитателями водных систем. 

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк:
Мы подвели итог, подсчитали, что уже таких «зелёных маршрутов» на территории Минска – 8.

На подходе следующий маршрут – это экологическая тропа в Ленинском районе.

И останутся ещё три района, которые, я думаю, в ближайшем времени подтянутся и в этом году также завершат работу по созданию экологических троп.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

В границах улиц Уборевича, Голодеда, реки Свислочь и минского зоопарка на этой неделе была открыта экотропа Заводского района.

Она расположилась на чудом сохранившемся островке девственной природы.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк:
Работе по созданию этой экологической тропы предшествовала огромная работа, огромный труд, который был выполнен силами предприятий, организаций, жителей Заводского района, которые в течение предыдущих двух лет практически ежемесячно, еженедельно проводили здесь серьёзные субботники.

Протяжённость маршрута составляет 772 метра.

Он проложен по уже сложившейся тропе.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

В некотором смысле, эту территорию власти облагородили и сделали безопасной для прогулок в любое время суток.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Белоруска:
Преклоняюсь перед этими людьми, которое это задумали и сделали очень-очень разумно.

Здесь всё продумано.

Здесь – живая природа. И интересно, дали информацию хорошую.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

На территории экотропы находятся 5 обзорных площадок.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк:
Одна из площадок посвящена раздельному сбору отходов.

Площадка, которая посвящена природным ресурсам.

Площадка, которая посвящена биологическому и ландшафтному разнообразию. Площадка, находясь на которой, вы можете видеть, какие растения и животные обитают на пойменном лугу.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Основная цель, суть экологической тропы – это дать возможность детям, которые растут в урбанизированном городе, прикоснуться к истокам, прикоснуться к природе, почувствовать её.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Увидеть, как это всё должно быть, увидеть эту красоту.

И, таким образом, сделать наш мир немножко лучше.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Здесь можно не только прогуляться с детьми и отдохнуть всей семьёй, но и познавательно провести время. На всей территории экотропы установлены информационные стенды, которые сообщают, какие виды животных и растений можно встретить, не сходя с пути.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк:
Изначально, во главе идеи этой тропы было наличие здесь бобра. Но сейчас, по каким-то причинам, бобёр, всё-таки, ушёл вниз по течению. Но, в любом случае, здесь его можно наблюдать и можно наблюдать выдру.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

И, зная, что нашу тропу будет посещать много жителей близлежащих домов, в основном, это – мамы с маленькими детьми, не забыли и про них, создав эту интересную песочницу, хотя, изначально проектом предусмотрена она не была.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Недалеко от тропы благоустроены две площадки для отдыха, где жители города могут посидеть  у костра и приятно провести вечер в хорошей компании.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Новая экотропа также неслучайно расположилась вблизи реки.

Хотя раньше весь этот участок был значительно заболочен.

Здесь каждый гуляющий, при желании, может найти, на что посмотреть и чему удивиться.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк:
На первый взгляд – обычный пень.

Но в нём живёт необычный обитатель – уж.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

И когда комфортная температура, когда греет солнышко, наш уж вылазит и греется на солнышке.

Не все дети могут отличить ужа от гадюки.

И экологическая тропа им в этом в помощь. Администрацией Заводского района был проведён конкурс на лучший скворечник. И все эти скворечники нашли своё место и, я думаю, своих обитателей на этой экологической тропе.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Проектировщики и экологи не торопились изменить вид этой тропы до неузнаваемости, они сделали её удобной, но некоторые особенности этой парковой зоны оставили нетронутыми.

Сергей Масляк:
На протяжении всего маршрута экологической тропы мы старались максимально минимизировать вмешательство в окружающую среду. И вот дерево, которое недавно упало под порывами ветра, мы решили не трогать, оставить, как есть.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Все атрибуты и объекты экотропы выполнены из экологичных материалов.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк:
Скамейка максимально просто выполнена. Вся «фишка» в том заключается, что, не в обиду будет сказано некоторым нашим гражданам, её невозможно сломать.

Её нельзя поднять, перетащить на другое место.   

Даже сойдя с тропы, минчанин может найти пример бережного обращения с природой.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

Сергей Масляк:
Последнее, что увидит каждый выходящий – четыре сосны, которые скрещены между собой. Эти сосны никто не спиливал – видно по корневой системе.

Во время урагана они были просто вывернуты с корнем.

Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё

И было принято такое решение проектировщиками, подрядной организацией – всё-таки, завершить нашу экологическую тропу вот таким архитектурным сооружением.  

Новый «зелёный маршрут» имеет большое значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в нашем городе.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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