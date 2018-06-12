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Пень с ужом, но бобёр ушёл: прогулялись по новой экотропе в Чижовке и узнали, где такие есть ещё
Весной 2016 года родилась идея о создании экологических троп на территории каждого административного района нашей столицы.
Одновременно с этим открылась первая тропа вдоль береговой линии пруда «Лебяжий» в Центральном районе.
Она располагается возле храма святителя Николая Японского на улице Лидской и является своего рода примером поддержания экотропы на территории города.
Сергей Масляк, председатель Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Первыми «зелёными маршрутами», созданными силами администраций, стали экотропы в Московском районе. Одна из них пролегает по улице Семашко, вдоль улицы Каролинской, вторая – на территории сада по улице Льва Сапеги.
Обе тропы проходят возле водоёмов, чтобы гуляющие могли поближе познакомиться с водоплавающими птицами и другими обитателями водных систем.
Сергей Масляк:
И останутся ещё три района, которые, я думаю, в ближайшем времени подтянутся и в этом году также завершат работу по созданию экологических троп.
В границах улиц Уборевича, Голодеда, реки Свислочь и минского зоопарка на этой неделе была открыта экотропа Заводского района.
Сергей Масляк:
Он проложен по уже сложившейся тропе.
В некотором смысле, эту территорию власти облагородили и сделали безопасной для прогулок в любое время суток.
Белоруска:
Здесь – живая природа. И интересно, дали информацию хорошую.
Сергей Масляк:
Площадка, которая посвящена биологическому и ландшафтному разнообразию. Площадка, находясь на которой, вы можете видеть, какие растения и животные обитают на пойменном лугу.
Основная цель, суть экологической тропы – это дать возможность детям, которые растут в урбанизированном городе, прикоснуться к истокам, прикоснуться к природе, почувствовать её.
И, таким образом, сделать наш мир немножко лучше.
Здесь можно не только прогуляться с детьми и отдохнуть всей семьёй, но и познавательно провести время. На всей территории экотропы установлены информационные стенды, которые сообщают, какие виды животных и растений можно встретить, не сходя с пути.
Сергей Масляк:
И, зная, что нашу тропу будет посещать много жителей близлежащих домов, в основном, это – мамы с маленькими детьми, не забыли и про них, создав эту интересную песочницу, хотя, изначально проектом предусмотрена она не была.
Недалеко от тропы благоустроены две площадки для отдыха, где жители города могут посидеть у костра и приятно провести вечер в хорошей компании.
Новая экотропа также неслучайно расположилась вблизи реки.
Здесь каждый гуляющий, при желании, может найти, на что посмотреть и чему удивиться.
Сергей Масляк:
И когда комфортная температура, когда греет солнышко, наш уж вылазит и греется на солнышке.
И экологическая тропа им в этом в помощь. Администрацией Заводского района был проведён конкурс на лучший скворечник. И все эти скворечники нашли своё место и, я думаю, своих обитателей на этой экологической тропе.
Проектировщики и экологи не торопились изменить вид этой тропы до неузнаваемости, они сделали её удобной, но некоторые особенности этой парковой зоны оставили нетронутыми.
Сергей Масляк:
Сергей Масляк:
Даже сойдя с тропы, минчанин может найти пример бережного обращения с природой.
Сергей Масляк:
И было принято такое решение проектировщиками, подрядной организацией – всё-таки, завершить нашу экологическую тропу вот таким архитектурным сооружением.
Новый «зелёный маршрут» имеет большое значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в нашем городе.
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Весной 2016 года родилась идея о создании экологических троп на территории каждого административного района нашей столицы. Одновременно с этим открылась первая...
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