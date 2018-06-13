Гандболисты сборной Беларуси не пробились на ЧМ-2019 и впервые за 6 лет не вышли на топ-турнир

Гандболисты сборной Беларуси впервые с 2013 года не сыграют на топ-турнире. В двухматчевой дуэли за выход на ЧМ-2019 команда Юрия Шевцова уступила дружине Австрии.



France Handball

Австрия — Беларусь — 31:26 (13:16).

13 июня. Вена. Erste Bank Arena. 5000 зрителей

Австрия: Бауэр, Пилипович; Херманн (6), Божович (2), Фриммель (3), Клопчич (1), Живкович (3), Цайнер (5), Йелинек (1), Билык (5), Вагнер (1), Брег (3), Хербургер, Сантос, Нойхольд, Кирвелявичюс (1).

Беларусь: Солдатенко, Мацкевич; Бровко (3), Бабичев (1), Шилович (3), Пуховский (5), Д. Рутенко, Никуленков (1), Карвацкий, Юринок (2), Баранов (2), Подшивалов (2), Королек (4), Титов, Бохан, Гайдученко (3).

После первого тайма белорусы выигрывали с разницей в 3 мяча, однако старт второй половины матча команде Юрия Шевцова явно не удался.

На 42-й минуте встречи вперед вырвались уже австрийцы. Хозяева продолжали наращивать давление, вынудив наставника белорусской дружины сменить голкипера Вячеслава Солдатенко на Ивана Мацкевича и взять тайм-аут. Но сразу же после этого австрийцы на 46-й минуте довели свое преимущество до 3 голов (22:19).

Впрочем, вскоре Солдатенко вернулся в ворота. Однако австрийцы цепко ухватились за перевес в 2−3 мяча. А на 55-й минуте белорусы уступали уже с разницей в 5 голов (23:28). В итоге австрийцы сохранили это преимущество и вышли на чемпионат мира.

10 июня в Минске первый матч раунда плей-офф квалификации ЧМ-2019 между сборными Беларуси и Австрии завершился вничью — 28:28.

Прямые путевки на ЧМ-2019 получат хозяева чемпионата Германия и Дания, нынешний чемпион мира Франция и победитель ЧЕ-2018 Испания.

Прежде сборная Беларуси четырежды пробивалась на чемпионаты мира:

ЧМ-1995 — 9-е место

ЧМ-2013 — 15-е место

ЧМ-2015 — 18-е место

ЧМ-2017 — 11-е место.

Еще пять раз сборная Беларуси выходила на чемпионаты Европы:

ЧЕ-1994 — 8-е место

ЧЕ-2008 — 15-е место

ЧЕ-2014 — 12-е место

ЧЕ-2016 — 10-е место

ЧЕ-2018 — 10-е место.

С приходом к рулю сборной Беларуси Юрия Шевцова национальная дружина пробивалась на 6 кряду топ-турниров и впервые с 2013 года не сыграет на ЧМ. Неудача в квалификации на предстоящий чемпионат мира практически ставит крест на планах пробиться на Олимпиаду-2020.