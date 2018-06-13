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Чемпионат Европы по индорхоккею состоится в 2020 году в Минске

14.06.2018 06:12 — Разное | ОНТ  
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Европейская федерация этого вида спорта определилась с местом проведения, сообщили в Белорусской федерации хоккея на траве.

Чиновники считают, что Минск идеально подойдёт для проведения турнира чемпионата Европы 2020 года по индорхоккею среди женских команд. При выборе города представители федерации учитывали прекрасную организацию континентального первенства в 2016 году в Дворце Спорта.

Сильнейшие женские сборные поборются за звание лучшей команды с 24 по 26 января в столице. Своё участие подтвердили сборные Австрии, Бельгии, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии, Швейцарии и, конечно, Беларуси.

Наша женская сборная по индорхоккею сегодня находится на третьем месте в рейтинге Международной федерации. 

Фото Белорусской федерации хоккея на траве 

 
Теги: Минск
 
 
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​Европейская федерация этого вида спорта определилась с местом проведения
 
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