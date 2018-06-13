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Лукашенко и Жээнбеков посетят открытие ЧМ-2018

14.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Наталью Эйсмонт.

Лукашенко также посмотрит стартовый матч ЧМ между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет на московском стадионе «Лужники». Белорусский лидер приедет в Россию по приглашению своего коллеги Владимира Путина.

В Москву на открытие ЧМ уже отправился президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает его пресс-служба. Глава государства прилетит на один день. Кроме участия в церемонии, запланирована встреча Путина и Жээнбекова, на которой лидеры обсудят двусторонние отношения.

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия впервые примет мировое первенство. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах.

Лукашенко и Жээнбеков посетят открытие ЧМ-2018

 



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Мундиаль открывается в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии.
 
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