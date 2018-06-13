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Лукашенко и Жээнбеков посетят открытие ЧМ-2018
14.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг посетит церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России, сообщает
Лукашенко также посмотрит стартовый
В Москву на открытие ЧМ уже отправился президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает его пресс-служба. Глава государства прилетит на один день. Кроме участия в церемонии, запланирована встреча Путина и Жээнбекова, на которой лидеры обсудят двусторонние отношения.
Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия впервые примет мировое первенство. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах.
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Мундиаль открывается в четверг матчем между сборными России и Саудовской Аравии.
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