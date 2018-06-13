Известнейший эксперимент оказался постановкой

Стэнфордский тюремный эксперимент — одно из самых известных психологических исследований всех времен, его цитируют многие учебники. Через несколько десятилетий после первой публикации стало известно, что его выводы были неверны, а сам эксперимент — постановка.



Изображение: Stanford Prison Experiment / medium.com

Напомним, в 1971 году американский психолог Филипп Зимбардо решил объяснить причину конфликтов, которые возникают в тюрьмах. Он нанял 24 обычных студентов колледжа и случайным образом разделил их на две группы — «заключенных» и «надзирателей». В подвале факультета психологии оборудовали тюрьму. Надзиратели прошли короткий инструктаж о том, что «у них будет вся власть». Заключенных при помощи полиции доставили в «тюрьму», обыскали, одели в неудобную одежду и присвоили номера. Сам Зимбардо выполнял роль смотрителя, в помещениях стояли видеокамеры. Эксперимент быстро вышел из-под контроля. На второй день заключенные заблокировали двери камер кроватями и отказались подчиняться охранникам. Охранники подавили «бунт» и начали давать привилегии тем, кто в нем не участвовал. После они развили целую систему, где бонусами выступали возможность помыться, опорожнить ведро-туалет или поспать на матрасе. У трети смотрителей проявились садистские наклонности. Они не могли применять силу, но выдумывали для заключенных изощренные наказания вроде необходимости стоять с сосисками в руках. Эксперимент продлился всего 6 дней вместо запланированных 14, его пришлось прервать по этическим соображениям.

В 2018 году — то есть через 47 лет после эксперимента — были опубликованы новые записи Филиппа Зимбардо, а также воспоминания участников эксперимента — «охранников» и «заключенных». Оказалось, что эксперимент нельзя считать научным, так как организаторы влияли на его ход.

К примеру, во время инструктажа перед началом «охранников» просили вести себя жестоко. Поэтому они специально придумали изощренные способы обращаться с заключенными, думая, что организаторы эксперимента одобрят это. Ранее считалось, что эта жестокость проявилась в них сама.

Неискренней оказалась и известная реплика, после которой эксперимент решили прервать. Один из заключенных будто бы от напряжения воскликнул «Я сгораю внутри!». Десятки лет спустя он рассказал репортеру, что для него это было игрой, на самом деле он не чувствовал себя в опасности. Он верил, что делает то, что хотели исследователи.

«Многие классические ошеломительные эксперименты в последнее время оказались ошибочными, мошенническими или устаревшими, — пишет обозреватель издания Vox . — Однако многие книги о психологии еще не обновлены. Настало время научить студентов следующего поколения понимать их верно».