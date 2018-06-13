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Автор фильмов о российском допинге не рискнул ехать на ЧМ-2018

14.06.2018 10:18 — Разное | Tut.by  
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Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный расследованиями о применении допинга в России, не поедет работать на ЧМ-2018 по соображениям безопасности.


Фото с сатйа novorosinform.org

Такое решение было принято ARD после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Согласно оценке силовых структур страны, поездка Зеппельта в Россию — «непредсказуемый риск». Это мнение разделяют Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА), Земельное ведомство по уголовным делам Берлина (ЛКА), разведка Германии и другие спецслужбы.

Основная проблема для Зеппельта — допрос Следственного комитета РФ, который обещал допросить журналиста по уголовному делу информатора WADA Григория Родченкова.

Кроме того, в Германии не исключают «спонтанных актов агрессии» по отношению к Зеппельту в России.

ARD полагает, что «многие русские считают Зеппельта врагом народа». Он уже получал угрозы, связанные с расследованиями.

11 мая телеканал сообщил, что Россия отказала Зеппельту в визе на время ЧМ-2018. Затем визу немцу дали, но СК анонсировал допрос журналиста в случае его приезда в РФ.

 
 
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Немецкий журналист телеканала ARD Хайо Зеппельт, известный расследованиями о применении допинга в России, не поедет работать на ЧМ-2018.
 
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