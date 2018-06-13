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В Витебске банкротят Научно-производственное опытно-конструкторское бюро машиностроения

14.06.2018 11:36 — Разное | Партизан  
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Экономический суд Витебской области открыл конкурсное производство о банкротстве открытого акционерного общества «НП ОКБ машиностроения».

Это предприятие было основано в 1971 году Министерством электронной промышленности СССР, а в 2003 году преобразовано в открытое акционерное общество, на 99,5% принадлежащее государству, пишет vitebsk.cc

Опытно-конструкторское бюро занималось разработкой, производством и сервисным обслуживанием различного технологического оборудования, приборов и систем с использованием электронной техники. Его продукция использовалась на витебском заводе «Витязь», минских НПК «Сигнал» и «Литопласт», ПО «Коммунар» в Харькове и ряде других предприятий.


ОКБ, как и большинство витебских заводов, постепенно приходило в упадок, численность работников сокращалась, например, в 2008 году здесь работало 75 человек, а в 2015 — уже только 34. 

Заявление о банкротстве подано самим Научно-производственным опытно-конструкторским бюро машиностроения.

 
Теги: Витебск
 
 
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Экономический суд Витебской области открыл конкурсное производство о банкротстве открытого акционерного общества «НП ОКБ машиностроения».
 
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