В Витебске банкротят Научно-производственное опытно-конструкторское бюро машиностроения

vitebsk.cc Это предприятие было основано в 1971 году Министерством электронной промышленности СССР, а в 2003 году преобразовано в открытое акционерное общество, на 99,5% принадлежащее государству, пишет





Опытно-конструкторское бюро занималось разработкой, производством и сервисным обслуживанием различного технологического оборудования, приборов и систем с использованием электронной техники. Его продукция использовалась на витебском заводе «Витязь», минских НПК «Сигнал» и «Литопласт», ПО «Коммунар» в Харькове и ряде других предприятий.









ОКБ, как и большинство витебских заводов, постепенно приходило в упадок, численность работников сокращалась, например, в 2008 году здесь работало 75 человек, а в 2015 — уже только 34.





Заявление о банкротстве подано самим Научно-производственным опытно-конструкторским бюро машиностроения.