"Больше всего проблем - с тормозами". Названы основные неисправности в автомобилях белорусов

Более 90% подержанных автомобилей в Беларуси имеют неисправности — чаще всего, в тормозной системе или блоке управления двигателем. Самые распространенные дефекты выявили специалисты сети «Бош Авто Сервис» во время бесплатной диагностики машин в Минске и регионах.





Масштабная проверка коснулась более 1 тысячи автомобилей. Специалисты бесплатно продиагностировали электронные системы машин в Минске, Бресте и Борисове. Каждый желающий мог привезти на проверку любой легковой автомобиль, вне зависимости от марки, года выпуска и текущего состояния. Проект был приурочен к 30-летию системных тестеров Bosch KTS и проходил на заправках сети Газпромнефть.

Результаты проверки оказались неожиданными: подавляющее большинство автомобилей в Беларуси ездят с разного рода дефектами в электронных блоках. Чаще всего встречаются проблемы в блоке управления двигателем и тормозной системе. Многие водители ездят с активными ошибками в блоке ABS (антиблокировочной системы) и центральном блоке электроники. На многих автомобилях некорректно работает или вовсе «молчит» система контроля, что повышает риск более серьезных повреждений.





— Во время диагностики мы зафиксировали огромное число ошибок в работе тормозной системы. На многих автомобилях она работает неэффективно и находится в аварийном режиме. И это тревожный звонок: ведь такие дефекты увеличивают тормозной путь, а, значит, могут привести к серьезным авариям и создают опасность на дороге как для водителей, так и для пешеходов, — пояснили специалисты «Бош Авто Сервис». — Некоторые водители догадываются о проблемах с автомобилем, но не придают этому значения. Получив подтверждение своим опасениям, они, как правило, начинают действовать.

Среди других распространенных ошибок — неисправность датчиков давления в шинах, проблемы с фарами ближнего света, подушкой безопасности, катушкой зажигания и лямбда-зондом (датчиком остаточного кислорода в выхлопных газах). В некоторых случаях диагностика фиксировала перегрев двигателя.

Бесплатная диагностика длилась две недели — с 21 мая по 1 июня. Каждый будний день специалисты проверяли около 100 автомобилей, и лишь в 5−10 из них не были обнаружены проблемы. В каждой машине нашлось в среднем около 10 неисправностей.

— Результат проверок, действительно, настораживает. Мы не ожидали, что обнаружим такое количество ошибок в блоках электронных систем автомобилей. Что радует, когда людям объясняешь суть проблемы, они интересуются, как ее исправить. То есть для белорусов важна безопасность, но не всегда они замечают изменения в поведении автомобиля, — отметили эксперты.





Бесплатная проверка вызвала ажиотаж среди водителей. Каждый день к заправкам выстраивались очереди из 50−100 автомобилей.

— Интерес к диагностике превзошел все наши ожидания. Люди приезжали за несколько часов, чтобы занять очередь и в числе первых проверить свой автомобиль. Их старания похвальны: если своевременно выявить проблемы в машине, то можно избежать более негативных последствий в будущем, — отметили в Bosch. — Мы надеемся, что социальная инициатива внесла вклад в повышение безопасности на дороге и профилактику аварийных ситуаций.