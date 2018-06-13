Всемирный день донора. К акции по сдаче крови присоединились байкеры

В столице этот день начался под аккомпанемент моторов. К акции присоединились байкеры. Медики поясняют: на призыв о помощи откликаются те, кто сам может оказаться в трудной ситуации.



Прийти в медучреждение нужно со справкой. Каждого из добровольцев приглашают плотно позавтракать и только после берут кровь. Сама процедура занимает меньше часа.

Геннадий Герцберг, байкер: «Мы не можем остаться безучастными в такой праздник, мы ездили и по детским домам и тут такой праздник, что нам надо было приехать. Тем более мы знаем, для кого эта кровь, для чего это делается. Многие нуждаются в этой помощи, и мы решили поддержать всех».

Ольга Климович, руководитель Минского городского центра трансфузиологии: «У нас уже есть такая традиция с членами разных клубов. Они приняли очень активное участие в прошлом году, в этом году откликнулись очень легко – приехали выполнить донорскую функцию и поддержать это международное движение».

Сегодня в стране более 96 тысяч доноров, причём каждый четвёртый делится кровью безвозмездно. И хотя запасов достаточно, их нужно постоянно пополнять. Только в столице ежегодно компоненты крови переливают почти 40 тысячам пациентов.