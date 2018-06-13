ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

После тяжелой болезни умер Говорухин

14.06.2018 13:42 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Российский режиссер Станислав Говорухин скончался в санатории «Барвиха» в возрасте 82 лет.

«В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «он боролся до конца с болезнью, но она его победила», передает РИА «Новости».

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермской области. После окончания института Станислав Сергеевич более двадцати лет проработал режиссером на Одесской студии художественных фильмов, а с 1987 года стал режиссером киноконцерна "Мосфильм". Одним из самых известных фильмов, снятых Говорухиным, стал «Место встречи изменить нельзя». Многие помнят его картины «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок» и другие.

 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский режиссер Станислав Говорухин скончался в санатории «Барвиха» в возрасте 82 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Европарламент призывает Россию освободить украинских политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика