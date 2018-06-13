После тяжелой болезни умер Говорухин

Российский режиссер Станислав Говорухин скончался в санатории «Барвиха» в возрасте 82 лет.

«В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжёлой продолжительной болезни ушёл из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «он боролся до конца с болезнью, но она его победила», передает РИА «Новости».

Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермской области. После окончания института Станислав Сергеевич более двадцати лет проработал режиссером на Одесской студии художественных фильмов, а с 1987 года стал режиссером киноконцерна "Мосфильм". Одним из самых известных фильмов, снятых Говорухиным, стал «Место встречи изменить нельзя». Многие помнят его картины «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок» и другие.