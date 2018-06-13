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В России повысят НДС и пенсионный возраст

14.06.2018 13:29 — Разное | Партизан  
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В России ставка налога на добавленную стоимость будет поднята до 20%, а возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет для  мужчин и до 63 лет для женщин, заявил 14 июня глава правительства РФ Дмитрий Медведев

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость», — цитирует российского премьера РБК.

При этом пемьер РФ подчеркнул, что льготы по НДС по социально значимым товарам и услугам будут сохранены.

Сейчас ставка НДС составляет 18%.


Также Медведев сообщил, что правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, передает iz.ru

Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Повышение возраста выхода на пенсию начнется в 2019 году и завершится к 2034 году.

На заседании правительство рассматривает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». По итогам совещания он может быть внесен в Госдуму РФ. 

Сейчас в России женщины выходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет.


 
 
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В России ставка налога на добавленную стоимость будет поднята до 20%, а возраст выхода на пенсию увеличится до 65 лет для  мужчин и до 63 лет для женщин, заявил 14 июня...
 
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