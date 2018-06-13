В России повысят НДС и пенсионный возраст

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость», — цитирует российского премьера

При этом пемьер РФ подчеркнул, что льготы по НДС по социально значимым товарам и услугам будут сохранены.

Сейчас ставка НДС составляет 18%.

iz.ru Также Медведев сообщил, что правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин, передает





Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Повышение возраста выхода на пенсию начнется в 2019 году и завершится к 2034 году.





На заседании правительство рассматривает законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». По итогам совещания он может быть внесен в Госдуму РФ.