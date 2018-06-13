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"С собаками нельзя, а душ закрыт на замок". Чиновники под видом туристов осмотрели заправки на М1

14.06.2018 14:27 — Разное | Tut.by  
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«Нет у вас условий на дорогах, мы здесь даже ничего не покупаем, только топливом заправляемся», — довелось мне как-то услышать от путешественников-москвичей, которые ехали на автодоме через Беларусь в Испанию. Да и белорусы часто нелестно отзываются о придорожном сервисе: мол, до Европы нам еще очень далеко. AUTO.TUT.BY вместе с представителями Минтранса и Минспорта отправился на транзитную трассу М-1/Е30 и протестировал комплексные АЗС.


«Требования к нашим дорогам такие же, как к немецким автобанам»

Трассу М-1/Е30 Брест — Минск — граница России мы выбрали не случайно — это транзитная дорога, по которой чаще всего ездят автомобилисты из России и Европы. К тому же сейчас Беларусь готовится к II Европейским играм, которые пройдут в Минске в 2019 году. В эти дни у нас ожидают до 30 тысяч болельщиков из разных стран. Многие приедут на автомобилях и первое, что они увидят — дороги и прилегающую инфраструктуру.

— Мы проедем по М-1/Е30 от Минска до границы с Россией — как потребители посетим АЗС на трассе. Но смотреть будем не все заправки, а только комплексные — там, где есть магазин, кафе или бар, стоянка, санитарная комната, — рассказал о своей задумке составитель нашего маршрута Сергей Леончик, заместитель начальника главного управления автодорог Минтранса Беларуси. — Практика показывает, что автомобилисты любят останавливаться именно в таких местах — там, где можно получить весь спектр услуг.

Перед нами стояла задача: под видом туристов посетить более двадцати объектов придорожного сервиса, оценить все имеющиеся удобства, отметить недостатки и преимущества. При этом, мы не брались оценивать хозяйственную деятельность предприятий и при выявлении недостатков, даже существенных, наказывать никого не собирались. Разумеется, о нашем посещении владельцы объектов не знали.


— Это будет не просто прогулка: все свои наблюдения мы будем фиксировать в специальной анкете, состоящей из 9 основных разделов. Уровень и качество услуг по каждому разделу будут оцениваться от «очень хорошо» до «очень плохо».

Еще в начале двухтысячных, как вспоминает Сергей Леончик, на трассах было очень много разрозненных объектов придорожного сервиса. Заправки были без туалетов для посетителей и магазинов, кафе — в виде плохо обустроенных вагончиков и киосков, минимум площадок для отдыха автомобилистов.

— Все потому, что не было единой нормативной базы с требованиями, которые предъявляются к объектам придорожного сервиса. В 2008 году появились первые документы, касающиеся этих объектов, а в 2014 году появились правила их обустройства. Конечно, мы не брали эти требования с потолка — ориентировались на немецкие автобаны, соединяли их с нашими стандартами.

«Для караванеров в Беларуси нет условий»

Как только мы выехали на дорогу М-1/Е30, заметили необычный дорожный знак, который информировал, что справа находится комплекс, объединяющий в себе АЗС, парковку для грузовиков и автобусов, пункт питания и туалет.

— Это разработка Минтранса. Мы настаивали, что перед комплексными АЗС надо устанавливать большие дорожные знаки, к тому же следует заранее информировать водителя о том, какое расстояние ему придется проехать до следующей стоянки, заправки, санитарной комнаты. Человек должен понимать это, чтобы строить свой маршрут и планировать следующую заправку.


Такие большие знаки в последние годы начали устанавливать перед комплексными АЗС: автомобилисту понятно, что в одном месте он может не только заправиться, но и поесть или сделать санитарную остановку

На стоянке рядом с комплексной АЗС мы заметили автодом с российскими номерами, оказалось, на нем путешествует семья из Москвы: супруги Роман и Наталья и их двое сыновей.

— Около тридцати лет мы так ездим, много стран уже посетили. Через Беларусь следуем транзитом, нигде не останавливаемся. Зачем? Мы спешим в Европу, а у вас даже мест для слива отходов из автодома нигде по дороге нет. Мы только в Бресте заправляемся до полного бака и едем дальше. Впрочем, такая же ситуация и в России. А вот в Европе все условия для караванеров созданы. Когда у нас такое будет — кто знает… — высказались супруги.

«Душ закрыт, чтобы посетители не правратили его в туалет»

Больше всего на М1/Е30 находится АЗС «Белоруснефть», но есть заправки компаний «Роснефть», «А-100», «Газпромнефть», «Лукойл» и некоторых других. На трассе все еще встречаются отдельные маленькие заправки и небольшие кафе. Впрочем, автомобилей возле них было гораздо меньше, чем возле комплексных АЗС.

— Людей привлекают не только заправки, но и продаваемые товары. Сами операторы видят, что порой продажа дополнительного ассортимента приносит больше рентабельности и прибыли, чем продажа топлива, — делится информацией Сергей Леончик.

Какие товары чаще покупают на заправках. Это не алкоголь


— Потребительские требования у клиентов растут. В Европе практически везде на таких объектах есть душ, пеленальный столик, игровая комната для детей. Даже для собак у входа предусмотрена кормушка и поилка!

Нам да такого сервиса однозначно далеко. Но, если сравнить наши АЗС с теми, что были еще 10 лет назад, — прогресс налицо: магазины — есть, кафе или бары (чаще, с небольшим ассортиментом блюд) — есть, мы не увидели закрытых на замок туалетов (хотя испорченные были). А вот туалетная бумага и мыло были, к сожалению, не везде. «Закончилась, не успели добавить», — такое объяснение мы слышали почти каждый раз. Но, увы, в некоторые санузлы было просто невозможно зайти из-за неприятного запаха и грязи. Душевые были только на некоторых заправках, но все они были закрыты на замок.




— Душ у нас бесплатный, он работает. Но мы его закрываем, а открываем только по просьбе посетителей. Оставишь открытым — туда обязательно кто-нибудь сходит как в туалет! Вот такие у нас люди бывают! — объяснила оператор на одной из АЗС «Белоруснефть».

А вот для детей на комплексных заправках почти ничего не предусмотрено: лишь на одной из станций мы заметили пеленальный столик, еще на одной — маленький игровой уголок без игрушек, но зато с принадлежностями для рисования.


На всем отрезке пути (а проехали мы туда-обратно около 500 километров) было лишь две заправки для электромобилей, по заверениям сотрудников АЗС им пользуются очень редко.

— В Минске сейчас появилось много электрозаправок, вот наверное люди там и заправляются. Если раньше к нам приезжали примерно три раза в неделю, то сейчас гораздо реже, — рассказали нам на одной из таких станций.



Зарядка для телефонов на АЗС встречается не часто

Зато возможностей попить кофе и перекусить на заправках достаточно много. Горячие напитки, кофе, чай, соки и алкоголь почти на всех объектах продается в достаточном ассортименте, правда, на перекус автомобилистам чаще всего предлагают фаст-фуд и готовые салаты в заводских упаковках. Присесть за столик можно не везде — на многих заправках этой возможности просто нет.




— Есть и заправки с такими магазинами, что туда за покупками ходят жители расположенных рядом деревень! И мясные изделия и молочные — сельский магазин позавидует, — делится позитивными наблюдениями Сергей Леончик.

Ни на одной из заправок мы не заметили кормушек для собаки, но некоторые сотрудники станций на просьбу «налить куда-нибудь водички для питомца» с готовностью отзывались. Лишь в кафе «Плиса» предложили купить одноразовый стаканчик и напоить из него животное. На некоторые заправки с собакой заходить нам и вовсе запретили.

— Это неправильно — не пускать животных в здание. Часто туристы путешествуют со своими домашними питомцами. В Европе никто не запрещает заходить с собакой в магазин или кафе, а у нас, к сожалению, бывает…


Всего на одной из АЗС (на перекресте трасс М1 и М8) были предусмотрены условия для караванеров — здесь путешественникам на автодомах можно слить отходы из биотуалета, заправиться водой и зарядить аккумулятор. Рядом со стоянкой находится комплекс с тренажерами — можно размяться после долгой дороги.

Все чаще на объектах придорожного сервиса начали устанавливать не только столики, но и беседки для отдыха — ими активно пользуются проезжающие.


Лебедей, вырезанных из старых шин еще можно встретить на некоторых заправках

Элемент ландшафтного «дизайна» из старых шин мы встретили только на одной из АЗС, расположенной ближе к границе в Россией.

— Надо от таких украшений уходить, сейчас есть очень красивые и современные методы для облагораживания территории, — считает Сергей Леончик.

«На многих заправках сейчас даже машину помыть можно»

Недавно в Минтрансе подвели итоги проведенного тестирования, с полными его резальтатами можно будет ознакомиться на сайте ведомства. Отметим, что высшую оценку заняли три АЗС, а вот «очень плохо» не получила ни одна заправка.

Лидирующие позиции с оценкой «очень хорошо» в рейтинге заняли:

МАЗС № 59 ИООО «Газпромнефть-Белнефтепродукт» (возле Борисова)

АЗС № 76 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт», кафе «Плиса»
ОАО «Кленовичи» (возле деревни Усохи Крупского района)

АЗС № 6 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» (возле деревни Усяжа Смолевичского района)

Два последних места в рейтинге с оценкой «удовлетворительно» заняли АЗС № 10 ИООО «РН-Запад» (между деревней Синило и пос. Привольный Минского района) и АЗС ООО «БелНефтеПарк», кафе ИООО «Минимаркет» (возле деревни Малые Липки Смолевичского района).






















— Приятно увидеть на прилавках весь ассортимент товаров, необходимых в дороге. Отлично, что на АЗС можно воспользоваться редкими, даже в крупных городах, дополнительными услугами — сухая и влажная уборка салона автомобиля, мойка резиновых ковриков, долив воды в бачок стеклоомывателя, — подводит итоги тестирования Сергей Леончик. — Было много свободных парковочных мест для легковых, грузовых автомобилей и автобусов туристического класса. В отличие от проведенного в 2012 году аналогичного тестирования на дороге М-3 Минск — Витебск сегодня все объекты в составе с АЗС имели обозначенные парковочные места и санитарные помещения для людей с ограниченными возможностями.

А низкие баллы получили объекты, не уделяющие особого внимания чистоте и удобствам в санитарных сооружениях.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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AUTO.TUT.BY вместе с представителями Минтранса и Минспорта под видом туристов проехал по придорожным объектам, расположенным на трассе М1.
 
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