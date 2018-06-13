В Беларуси зафиксирован исторический минимум инфляции





В мае 2018 года обновлен исторический минимум годовой инфляции: прирост потребительских цен замедлился до 4,4 процента в годовом выражении, сообщили в Нацбанке.

Относительно апреля в мае 2018 года потребительские цены снизились на 0,3 процента.

В мае 2018 года годовые темпы роста потребительских цен снизились в первую очередь за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию, а также цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования.

Рост цен на плодоовощную продукцию в годовом выражении замедлился с 13,8% в апреле до 2,9% в мае 2018 года Этому способствовало прежде всего восстановление цен на бананы после более чем тридцатипроцентного роста в феврале – марте 2018 г. под влиянием конъюнктурных факторов, а также сезонное снижение цен на огурцы и помидоры свежие.

Годовая базовая инфляция в мае 2018 года замедлилась до 2,9% (3,1% месяцем ранее) за счет снижения цен на отдельные непродовольственные товары. При этом агрегированный показатель трендовой инфляции на протяжении последних трех месяцев остается на неизменном уровне 3,2%, что свидетельствует о стабильности ценовой динамики. Средняя интенсивность прироста потребительских цен и тарифов сложилась на уровне 2,8% (3,1% в апреле 2018 г.).

Рост административно регулируемых цен и тарифов в отчетном периоде ускорился в годовом выражении на 0,2 процентного пункта до 8,9 процента. В мае 2018 г. основной прирост был обеспечен повышением цен на топливо, а также тарифов на услуги связи.