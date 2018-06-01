Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета. В работе исполкома принял участие Дмитрий Харитончик, председатель Могилевского областного Совета депутатов. На заседании был рассмотрен вопрос “О работе Березковского сельского исполнительного комитета по обеспечению социально-экономического развития подведомственной территории”.

В рамках работы члены исполнительного комитета, руководители отделов и управлений райисполкома, предприятий и организаций района посетили комплекс по откорму КРС ОАО “Октябрь-Березки”, Березковскую среднюю школу и детский сад агрогородка, а также магазин “Родны кут” Хотимского РайПО. Заседание прошло в здании Березковского сельского дома культуры.





















Анна МАВИЧ

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