Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета

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Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета. В работе исполкома принял участие Дмитрий Харитончик, председатель Могилевского областного Совета депутатов. На заседании был рассмотрен вопрос “О работе Березковского сельского исполнительного комитета по обеспечению социально-экономического развития подведомственной территории”.

В рамках работы члены исполнительного комитета, руководители отделов и управлений райисполкома, предприятий и организаций района посетили комплекс по откорму КРС ОАО “Октябрь-Березки”, Березковскую среднюю школу и детский сад агрогородка, а также магазин “Родны кут” Хотимского РайПО. Заседание прошло в здании Березковского сельского дома культуры.

Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета

Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета

Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета

Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета

Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета

 

Анна МАВИЧ

Сегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитетаСегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитетаСегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитетаСегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитетаСегодня, 14 июня, состоялось выездное заседание Хотимского районного исполнительного комитета (Пока оценок нет)
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