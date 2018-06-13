«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

Новости России. 14 июня не стало легендарного российского режиссера Станислава Говорухина. Он скончался в возрасте 82 лет.

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 16 июня.

Коллеги и знакомые режиссера скорбят о смерти мастера и выражают благодарность ему за совместную работу и опыт.

Станислав Говорухин в жизни и профессии ( читать далее ).





Кристина Орбакайте отметила, что «уходят легенды», а Любовь Аксенова призналась, что таланта деятеля будет не хватать.

Продюсер Александр Роднянский назвал режиссера сильным и мужественным человеком. «Я его знал с детства, восхищался врожденным достоинством и прямотой высказываний».





Актриса Юлия Пересильд отмечает, что у нее тоска разливается по всему сердцу из-за случившегося. «Надо было ловить каждый миг с этим большим человеком».





Актер Гоша Куценко сказал, что на таких людях держится земля.





Максим Галкин: «Снимал фильмы для людей и про людей. Не изменял себе».





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