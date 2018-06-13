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«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

14.06.2018 17:13 — Разное | СТВ  
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Новости России. 14 июня не стало легендарного российского режиссера Станислава Говорухина. Он скончался в возрасте 82 лет.

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве 16 июня.

Коллеги и знакомые режиссера скорбят о смерти мастера и выражают благодарность ему за совместную работу и опыт.

Станислав Говорухин в жизни и профессии (читать далее).

«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

Кристина Орбакайте отметила, что «уходят легенды», а Любовь Аксенова призналась, что таланта деятеля будет не хватать.

Продюсер Александр Роднянский назвал режиссера сильным и мужественным человеком. «Я его знал с детства, восхищался врожденным достоинством и прямотой высказываний».

«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

Актриса Юлия Пересильд отмечает, что у нее тоска разливается по всему сердцу из-за случившегося. «Надо было ловить каждый миг с этим большим человеком».

«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

Актер Гоша Куценко сказал, что на таких людях держится земля.

«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

Максим Галкин: «Снимал фильмы для людей и про людей. Не изменял себе».

«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

Мария Миронова рассказала, что сыграла свою первую роль именно у Станислава Говорухина.

«К великому сожалению «место» встречи изменить нельзя». Ученики и коллеги скорбят о смерти Станислава Говорухина

 
 
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Новости России. 14 июня не стало легендарного российского режиссера Станислава Говорухина. Он скончался в возрасте 82 лет. Режиссера похоронят на Новодевичьем...
 
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