Праздник песни и поэзии в Молодечно – как это было? Специальный репортаж на СТВ в 20.15

Новости Беларуси. 14 июня в эфире Столичного телевидения пройдет специальный репортаж, который снова вернет нас в фестивальный Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Праздник песни и поэзии – как это было? Ответ в нашем эфире в 20:15.