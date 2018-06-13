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Праздник песни и поэзии в Молодечно – как это было? Специальный репортаж на СТВ в 20.15
Новости Беларуси. 14 июня в эфире Столичного телевидения пройдет специальный репортаж, который снова вернет нас в фестивальный Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Праздник песни и поэзии – как это было? Ответ в нашем эфире в 20:15.
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Новости Беларуси. 14 июня в эфире Столичного телевидения пройдет специальный репортаж, который снова вернет нас в фестивальный Молодечно, сообщили в программе...
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