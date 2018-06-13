|
«Ни слова не знаете по-русски». Диалог бразильского журналиста и бабушки из России взорвал сеть
Настоящую популярность в интернете набирает ролик, на котором бразильский журналист в прямом эфире разговаривает с бабушкой из России.
Видео
Бразильский журналист опрашивал людей на российских улицах, когда в его кадр попала прохожая. Они начали диалог. Мужчина попытался перевести ее речь при помощи переводчика, но женщина смеялась и продолжала общаться с ним.
Бабушка начала использовать в речи слова из другого языка, но это не помогало – собеседники все равно не понимали друг друга.
Женщина сказала: «Ничего хорошего нет. Никакого «окей» нет. Вы по-русски совершенно не умеете говорить. Вы ни слова не знаете по-русски».
В конце ролика оказалось, что журналист все-таки знал одно слово на русском языке – «спасибо».
Коллега журналиста, который находился в студии, искреннее смеялся с произошедшей ситуации и в конце тоже сказал «спасибо» прохожей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Настоящую популярность в интернете набирает ролик, на котором бразильский журналист в прямом эфире разговаривает с бабушкой из России. Видео опубликовано в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)