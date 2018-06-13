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«Ни слова не знаете по-русски». Диалог бразильского журналиста и бабушки из России взорвал сеть

14.06.2018 18:30 — Разное | СТВ  
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Настоящую популярность в интернете набирает ролик, на котором бразильский журналист в прямом эфире разговаривает с бабушкой из России.

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Brasil. На кадрах ролика женщина и журналист общаются на разных языках и не могут понять друг друга. «Самый случайный и невероятный разговор», – отметили авторы.

Бразильский журналист опрашивал людей на российских улицах, когда в его кадр попала прохожая. Они начали диалог. Мужчина попытался перевести ее речь при помощи переводчика, но женщина смеялась и продолжала общаться с ним.

Бабушка начала использовать в речи слова из другого языка, но это не помогало – собеседники все равно не понимали друг друга.

Женщина сказала: «Ничего хорошего нет. Никакого «окей» нет. Вы по-русски совершенно не умеете говорить. Вы ни слова не знаете по-русски».

В конце ролика оказалось, что журналист все-таки знал одно слово на русском языке – «спасибо».

Коллега журналиста, который находился в студии, искреннее смеялся с произошедшей ситуации и в конце тоже сказал «спасибо» прохожей.

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Настоящую популярность в интернете набирает ролик, на котором бразильский журналист в прямом эфире разговаривает с бабушкой из России. Видео опубликовано в...
 
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