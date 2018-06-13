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В Каменецком районе годовалая девочка выпила отраву от колорадских жуков
Днем 13 июня в агрогородке Пелище Каменецкого района годовалая девочка выпила жидкость для травли колорадского жука, которая стояла в сарае, и попала в реанимацию. Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщили сегодня в УСК по Брестской области.
Дети играли во дворе и зашли в хозпостройку, в которой хранились инструменты и химические средства для обработки растений, в том числе ядохимикаты для травли колорадского жука. Годовалая девочка взяла с тумбочки пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью и немного отпила из нее.
Внезапно ребенку стало плохо. Находившаяся дома бабушка вызвала скорую помощь, и малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации. В Следственном комитете сообщили, что назначена экспертиза для установления состава вещества, выпитого ребенком.
Семья считается благополучной, в ней воспитывается шестеро детей.
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Днем 13 июня в агрогородке Пелище Каменецкого района годовалая девочка выпила жидкость для травли колорадского жука, которая стояла в сарае, и попала в реанимацию....
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