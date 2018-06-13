В Каменецком районе годовалая девочка выпила отраву от колорадских жуков

Дети играли во дворе и зашли в хозпостройку, в которой хранились инструменты и химические средства для обработки растений, в том числе ядохимикаты для травли колорадского жука. Годовалая девочка взяла с тумбочки пластиковую бутылку с прозрачной жидкостью и немного отпила из нее.

Внезапно ребенку стало плохо. Находившаяся дома бабушка вызвала скорую помощь, и малышку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации. В Следственном комитете сообщили, что назначена экспертиза для установления состава вещества, выпитого ребенком.

Семья считается благополучной, в ней воспитывается шестеро детей.