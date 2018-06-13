ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Евроопт» вручил призы победителям 72-го тура игры «Удача в придачу»

14.06.2018 21:08 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Каждый вторник в игре «Удача в придачу» «Евроопт» разыгрывает три автомобиля и квартиру в столице. 12 июня назвали имена победителей 72-го тура, а уже сегодня счастливчики получили свои призы. Наша съёмочная группа поздравила главных героев этой недели.

О собственном жильё минчанка Юлия Авдей мечтала всю жизнь. До сих пор ютились в одной квартире с родителями и семьёй брата. Когда узнала о победе, не стала дожидаться вручения ключей, а сразу же примчалась в студию. Эмоций сдержать не смогла! Исполнить главное желание помогли покупки к первому юбилею сына Яна. Он и выбирает «товары удачи», и переехать в новое жильё готов.

Юлия Авдей, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Замерло сердце, и меня не скоро отпустит, потому что такое бывает раз в жизни. Мы самые счастливые. В первый класс сын пойдёт здесь, в этом районе. В спортивную секцию запишем. Чудесный район».

Благодаря «Удаче в придачу» ещё три счастливчика пересядут за руль новых внедорожников. Татьяна Колосова из деревни Барсуки Минской области о новой машине мечтала давно. Вспоминает, как раз недавно с мужем обсуждали, где найти средства на большое приобретение.

Татьяна Колосова, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Шок был. Я не верила до конца, пока мне не сказали, что я выиграла автомобиль. Радости было очень много. Эмоции переполняли. Не верилось до сегодняшнего дня. Сейчас уже все хорошо».

Юлия Клачёк из города Барановичи может считать себя любимицей фортуны. Играть начала совсем недавно. Приз выиграла как раз такой, который всегда хотела.

Юлия Клачёк, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Удачу мне принесла зубная щётка. Играю второй раз. Если честно, я ещё сама немножко не осознала, что машина моя, что я её выиграла. Пребываю в эйфории».

Галина Кожанова из Вилейки в очередной раз отправилась за покупками в «Евроопт», когда раздался звонок из студии «Удачи в придачу». Говорит, «товар удачи» в каждой покупке обязателен. И это сработало. Свой новый серебристый внедорожник доверит мужу и сыну.

Галина Кожанова, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Мне стали звонить знакомые и говорить, что я выиграла машину. Надеялись, что мы всё-таки выиграем. Вот и сбылась наша мечта».

Список счастливчиков пополнился и ещё более чем 30 тысячами имён. Они выиграли денежные призы от «Евроопт». А игра продолжается! Уже 19 июня все игровые коды, полученные за покупки с 11 по 17 июня, будут претендовать на призы 73-го тура. На кону более 30 тысяч денежных призов, три внедорожника и квартира в столице. Обычные покупки могут изменить и вашу жизнь. 

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Каждый вторник в игре «Удача в придачу» «Евроопт» разыгрывает три автомобиля и квартиру в столице. 12 июня назвали имена победителей 72-го тура, а уже сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Офисный планктон заменит приложение в смартфоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика