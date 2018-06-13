«Евроопт» вручил призы победителям 72-го тура игры «Удача в придачу»

Каждый вторник в игре «Удача в придачу» «Евроопт» разыгрывает три автомобиля и квартиру в столице. 12 июня назвали имена победителей 72-го тура, а уже сегодня счастливчики получили свои призы. Наша съёмочная группа поздравила главных героев этой недели.

О собственном жильё минчанка Юлия Авдей мечтала всю жизнь. До сих пор ютились в одной квартире с родителями и семьёй брата. Когда узнала о победе, не стала дожидаться вручения ключей, а сразу же примчалась в студию. Эмоций сдержать не смогла! Исполнить главное желание помогли покупки к первому юбилею сына Яна. Он и выбирает «товары удачи», и переехать в новое жильё готов.

Юлия Авдей, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Замерло сердце, и меня не скоро отпустит, потому что такое бывает раз в жизни. Мы самые счастливые. В первый класс сын пойдёт здесь, в этом районе. В спортивную секцию запишем. Чудесный район ».

Благодаря «Удаче в придачу» ещё три счастливчика пересядут за руль новых внедорожников. Татьяна Колосова из деревни Барсуки Минской области о новой машине мечтала давно. Вспоминает, как раз недавно с мужем обсуждали, где найти средства на большое приобретение.

Татьяна Колосова, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Шок был. Я не верила до конца, пока мне не сказали, что я выиграла автомобиль. Радости было очень много. Эмоции переполняли. Не верилось до сегодняшнего дня. Сейчас уже все хорошо».

Юлия Клачёк из города Барановичи может считать себя любимицей фортуны. Играть начала совсем недавно. Приз выиграла как раз такой, который всегда хотела.

Юлия Клачёк, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Удачу мне принесла зубная щётка. Играю второй раз. Если честно, я ещё сама немножко не осознала, что машина моя, что я её выиграла. Пребываю в эйфории».

Галина Кожанова из Вилейки в очередной раз отправилась за покупками в «Евроопт», когда раздался звонок из студии «Удачи в придачу». Говорит, «товар удачи» в каждой покупке обязателен. И это сработало. Свой новый серебристый внедорожник доверит мужу и сыну.

Галина Кожанова, победитель игры «Удача в придачу» с «Евроопт»: «Мне стали звонить знакомые и говорить, что я выиграла машину. Надеялись, что мы всё-таки выиграем. Вот и сбылась наша мечта».

Список счастливчиков пополнился и ещё более чем 30 тысячами имён. Они выиграли денежные призы от «Евроопт». А игра продолжается! Уже 19 июня все игровые коды, полученные за покупки с 11 по 17 июня, будут претендовать на призы 73-го тура. На кону более 30 тысяч денежных призов, три внедорожника и квартира в столице. Обычные покупки могут изменить и вашу жизнь.