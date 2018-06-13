﻿ СМИ узнали, что Трамп считает Крым российским, а Украину - коррумпированной. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ узнали, что Трамп считает Крым российским, а Украину - коррумпированной

14.06.2018 20:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским, сообщил в четверг американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника.

"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.

По данным портала, такое заявление американский президент сделал во время ужина на прошлой неделе в пятницу.

Кроме того, по информации Buzzfeed, Д.Трамп раскритиковал украинское руководство, отметив, по словам одного из источников, что "Украина - одна из наиболее коррумпированных стран в мире".

Портал подчеркивает, что пока неясно, являются ли такие ремарки признаком изменения официальной позиции США по теме Крыма и Украины или же речь шла скорее о некой шутке.

Кроме того, отмечается в сообщении, в ходе саммита Д.Трамп критиковал своего предшественника Барака Обаму, не воспрепятствовавшего присоединению Крыма к РФ.

"Обама может говорить все что хочет, однако он допустил то, что Россия присоединила Крым", - приводит слова Д.Трампа Buzzfeed.

Как сообщалось, на саммите G7 Д.Трамп также предлагал вернуть РФ в G7, однако лидеры ряда других стран "Группы семи" не поддержали эту идею.

По данным портала, в Белом доме пока не комментировали эту информацию о словах президента США о Крыме.

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским, сообщил в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика