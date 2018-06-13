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Чествование лучших врачей Беларуси прошло во Дворце Республики

14.06.2018 21:33 — Разное | Интерфакс  
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Торжественное собрание по случаю Дня медицинского работника прошло в четверг во Дворце Республики в Минске. В мероприятии, в рамках которого состоялось чествование  лучших врачей страны по итогам 2017 года, принял участие заместитель премьер-министра Василий Жарко.

«Вице-премьер  озвучил присутствующим поздравление президента Беларуси Александра Лукашенко с профессиональным праздником, а также от имени правительства выразил слова благодарности представителям  сферы здравоохранения страны», - сообщили в пресс-службе Совмина.

Победителем в номинации "Врач-педиатр" стала заведующая педиатрическим участковым отделением №1 Бобруйской городской детской поликлиники №1 Светлана Прокопович.  Лучший врач-терапевт Ирена Горбацевич работает в поликлинике Березинской центральной районной больницы.

Победы в номинации "Врач-хирург" удостоен заведующий лабораторией патологии суставов и спортивной травмы РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Мурзич, в номинации "Врач-акушер-гинеколог" - заместитель главного врача по медицинской части Городского клинического родильного дома №2 Минска Сергей Васильев. Лучшим врачом общей практики признана заведующая Сеньковщинской амбулаторией Слонимской ЦРБ Светлана Антончик. Также вручены дипломы лауреатов конкурса I, II и III степени.

Почетной грамотой министерства здравоохранения награждены представители средств массовой информации.Такой оценки журналисты удостоены за плодотворную творческую деятельность, значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики по популяризации здорового образа жизни, всестороннее освещение медицинской тематики.

По случаю профессионального праздника медработников министр здравоохранения Валерий Малашко отметил: "В нашей работе нет выходных и праздников. Каждую минуту мы грамотно и квалифицировано оказываем медицинскую помощь, помогаем родиться на свет и спасаем жизни".

"Руководство страны высоко ценит труд каждого из вас, поэтому даны поручения на повышение заработной платы, создание достойных условий труда. Обеспечено 100-процентное выделение государственного финансирования всех госпрограмм", - сказал министр.

Он констатировал, что система здравоохранения была и остается одной из самых важных отраслей социальной сферы. От слаженной работы 40 тыс. врачей и 115 тыс. специалистов со средним медицинским образованием зависит здоровье и жизнь каждого человека, подчеркнул В.Малашко. Глава ведомства также отметил, что практическому здравоохранению помогают почти 400 докторов и более 1,6 тыс. кандидатов наук.

 
Теги: Минск
 
 
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Торжественное собрание по случаю Дня медицинского работника прошло в четверг во Дворце Республики в Минске. В мероприятии, в рамках которого состоялось...
 
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