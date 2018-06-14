Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца после голов сборной России

Владимир Путин, который на матче между сборными России и Саудовской Аравии после каждого гола российской сборной разводил руками и улыбался, таким образом выражал эмоции, а «за победу в спорте не извиняются». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .



Скриншот Sports.ru

Матч на стадионе «Лужники» в Москве закончился со счетом 5:0 в пользу России. Голами отличились полузащитники Юрий Газинский и Александр Головин, нападающий Артем Дзюба, а также хавбек Денис Черышев, оформивший дубль. После окончания встречи Путин обнялся с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, они вместе покинули трибуну.

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович после матча заявил, что российская сборная достойно сыграла, однако об этой игре необходимо «забыть и двигаться дальше». Министр спорта Павел Колобков поблагодарил российских футболистов за то, что они устроили праздник на матче открытия чемпионата.

За встречей футбольных команд следили более 78 тыс. зрителей. ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.