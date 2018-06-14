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Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома

15.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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5 июня 2018 16:05 3657

Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома

Автор: Эдуард Кидяев.

Креативные люди работают на втором рудоуправлении. В обычном металлоломе они увидели то, что не видят другие, и создали из отходов производства статую робота.

Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома

Из уже непригодных в производстве материалов (обрезков металла, деталей списанного автомобиля, изношенных подшипников, шестеренок, старых труб) фантазия и умелые руки сотворили гиганта высотой 3,5 метра, поразительно похожего на героев американских блокбастеров.

Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома
Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома

Это не просто робот, а своего рода страж порядка за территорией: железный великан «охраняет» площадку для хранения и разделки металлолома, о чем красноречиво свидетельствует табличка в его мощных руках. Символ очень даже к месту: на протяжении нескольких лет второе рудоуправление занимает первое место среди цехов Общества по благоустройству территорий.

Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома
Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома

Идея создания скульптуры из металла принадлежит руководящему составу цеха СОФ-2 и появилась она после поручения директора рудоуправления Виктора Гетманова о разработке новых видов малых архитектурных форм. А вот непосредственные авторы скульптуры — работники обогатительной фабрики 2РУ, чье мастерство и сплоченность в этом деле оказались выше всяких похвал.  Трудились фабричные умельцы в свободное от основной работы время, поэтому на все ушло несколько месяцев. К тому же не всегда удавалось найти нужные детали, приходилось проявить смекалку. В процессе сборки внешний облик железного стража порядка менялся, но в окончательном виде, покрашенный своими же художниками, он предстал перед работниками рудоуправления только на днях.

Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома
Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из металлолома

Железный монстр, которого между собой ласково зовут Жориком, успел завоевать симпатии работников предприятия. Между тем рассматривается вариант передачи скульптуры ДОЛ «Дубрава» ОАО «Беларуськалий». Как отметил директор второго рудоуправления Виктор Гетманов, для детворы, которая в восторге от роботов, это был бы замечательный подарок.

Автор статьи: Светлана Хмилевская. Фото: Андрей Ворончуков, Дмитрий Хроль.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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5 июня 2018 16:05 3657 Умельцы 2 РУ ОАО «Беларуськалий» сделали робота из...
 
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