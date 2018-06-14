Американец выиграл в лотерею, используя 18 лет одну комбинацию чисел

Житель штата Айдахо Майкл Трэн на протяжении 18 лет выбирал в лотерее одни и те же числа, пишет UPI .

Настойчивость принесла ему выигрыш в размере $2 000 000.

По словам счастливчика, когда он в очередной раз пришёл за билетом, то не стал изменять уже сложившейся традиции и выбрал знакомую комбинацию чисел.

Спустя несколько дней мужчина узнал, что стал обладателем крупной суммы. Часть выигрыша он планирует потратить на погашение кредита за дом.