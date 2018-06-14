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Американец выиграл в лотерею, используя 18 лет одну комбинацию чисел

15.06.2018 06:32 — Разное | ОНТ  
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Житель штата Айдахо Майкл Трэн на протяжении 18 лет выбирал в лотерее одни и те же числа, пишет UPI.

Настойчивость принесла ему выигрыш в размере $2 000 000. 

По словам счастливчика, когда он в очередной раз пришёл за билетом, то не стал изменять уже сложившейся традиции и выбрал знакомую комбинацию чисел.

Спустя несколько дней мужчина узнал, что стал обладателем крупной суммы. Часть выигрыша он планирует потратить на погашение кредита за дом. 

 
 
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​Житель штата Айдахо Майкл Трэн на протяжении 18 лет выбирал в лотерее одни и те же числа
 
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