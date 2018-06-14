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Американец выиграл в лотерею, используя 18 лет одну комбинацию чисел
Житель штата Айдахо Майкл Трэн на протяжении 18 лет выбирал в лотерее одни и те же числа, пишет
Настойчивость принесла ему выигрыш в размере $2 000 000.
По словам счастливчика, когда он в очередной раз пришёл за билетом, то не стал изменять уже сложившейся традиции и выбрал знакомую комбинацию чисел.
Спустя несколько дней мужчина узнал, что стал обладателем крупной суммы. Часть выигрыша он планирует потратить на погашение кредита за дом.
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Житель штата Айдахо Майкл Трэн на протяжении 18 лет выбирал в лотерее одни и те же числа
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