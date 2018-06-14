Новое волковысское дерби





Дерби - спортивное соревнование между соперниками из одного города или региона. В основном использование этого термина распространено в футболе.

Наиболее известные дерби Европы в наше время - это матчи чемпионата Турции Фенербахче – Галатасарай, а так же чемпионата Сербии Партизан – Црвена. Эти матчи собирают полные трибуны. Фанаты команд устраивают целую феерию эмоций, пиротехнических шоу и многое другое. Долгое время воплотить мечту в реальность, посмотреть настоящее дерби волковысским поклонникам футбола было невозможно. И вот он! Момент, когда в чемпионате Гродненской области по футболу-2018 сойдутся в очном поединке две (!) волковысские дружины. ФК ВФЛ «ЛIК» померяется силами с ФК «Смена» на поле стадиона аграрного колледжа. Начало встречи запланировано на 14.00.

Турнирные расклады перед матчем таковы: Смена с 13-ю очками располагается на третьем месте, лишь одно очко, уступая лидеру. В активе четыре победы, одна ничья. В пассиве одно поражение. Лидерами в этом сезоне являются Дмитрий Протасевич и Дмитрий Голубев. А Геннадий Костюкевич делит лидерство в списке бомбардиров с пятью забитыми мячами. В прошлом туре «синие» обыграли ФСК «Гродненский» со счетом 2:1.

Команда ФК ВФЛ «ЛIК» провела на турнире на два матча меньше. С очковым запасом все гораздо хуже. Лишь одно очко и 12-е место в таблице. Лидерами команды являются Евгений Марко (бывший игрок «Смены») и Дмитрий Толочко. Участие последнего в матче под вопросом. Предыдущий тур команда пропускала. В последнем своем матче «зеленые» потерпели поражение в гостях от того же ФСК «Гродненский» со счетом 3:0. Положительным моментом является то, что среди аутсайдеров у ВФЛовцев наибольшее количество забитых мячей. А это значит, что «Смене» стоит опасаться.

Кто же одержит победу в матче? «Синие» или «зеленые»? Савостьянов или Шестак? «Смена» или ФК ВФЛ «ЛIК»? Не зависимо от турнирного положения, это дерби. А, значит, результат матча непредсказуем! Приходите, во созрейте это действие в живую. Стадион УО «ВГАК» 14.00. Команды ждут Вашей поддержки!

Всего одно очко разделяет «Смену» и «Цементник»