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Плей-лист фестиваля 21vek: под какие хиты минчане будут танцевать 1 июля
Уже 1 июля на территории аэропорта Минск-1 пройдет
Помимо музыкантов, гостей фестиваля ждут развлекательные зоны, интерактив, огромный фудкорт с широким выбором еды и напитков, зоны для отдыха и релакса. До 18 июня вы еще можете успеть купить билеты по 26 рублей, в понедельник же они снова подорожают — торопитесь.
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Уже 1 июля в Минске продет грандиозный городской фестиваль 21vek.
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