Плей-лист фестиваля 21vek: под какие хиты минчане будут танцевать 1 июля

Уже 1 июля на территории аэропорта Минск-1 пройдет масштабный городской фестиваль 21vek . На сцену поднимутся Земфира, Дельфин, LP, Therr Maitz, «Бумбокс», Shuma. AFISHA.TUT.BY составила плей-лист абсолютных хитов, которые точно прозвучат на фестивале, чтобы вам было что слушать по дороге в офис — пока ждете один из главных оупен-эйров лета.

Помимо музыкантов, гостей фестиваля ждут развлекательные зоны, интерактив, огромный фудкорт с широким выбором еды и напитков, зоны для отдыха и релакса. До 18 июня вы еще можете успеть купить билеты по 26 рублей, в понедельник же они снова подорожают — торопитесь.