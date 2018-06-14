Исторический минимум годовой инфляции обновлен в мае в Беларуси

Относительно апреля в мае 2018 г. потребительские цены снизились на 0,3%.

В последнем месяце весны годовые темпы роста потребительских цен уменьшились в первую очередь за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию, а также цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования, сообщили в Национальном банке Беларуси.

Рост административно регулируемых цен и тарифов в отчетном периоде ускорился в годовом выражении на 0,2% до 8,9%. В мае 2018 г. основной прирост был обеспечен повышением цен на топливо, а также тарифов на услуги связи.

Прирост потребительских цен (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)