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Исторический минимум годовой инфляции обновлен в мае в Беларуси

15.06.2018 07:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Исторический минимум годовой инфляции обновлен в мае в Беларуси
Фото из открытых источников

Относительно апреля в мае 2018 г. потребительские цены снизились на 0,3%.

В последнем месяце весны годовые темпы роста потребительских цен уменьшились в первую очередь за счет замедления роста цен на плодоовощную продукцию, а также цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования, сообщили в Национальном банке Беларуси. 

Исторический минимум годовой инфляции обновлен в мае в Беларуси «Что у нас в стране происходит с ценами на жилье?»

Рост административно регулируемых цен и тарифов в отчетном периоде ускорился в годовом выражении на 0,2% до 8,9%. В мае 2018 г. основной прирост был обеспечен повышением цен на топливо, а также тарифов на услуги связи.

Прирост потребительских цен (в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

  • май 2018 г. – 4,4%,
  • апрель 2018 г. - 5%,
  • март – 5,4%.
 
 
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Прирост потребительских цен замедлился до 4,4% в годовом выражении.
 
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