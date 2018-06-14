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Годовая инфляция в Беларуси обновила исторический минимум – Нацбанк
Это можно заметить при походе в магазин. Так, рост цен замедлился без малого на 4,5%.
За год не подорожал целый список товаров, в том числе и те, на которые покупатели обращают большее внимание (овощи и фрукты), а также некоторые непродовольственные товары.
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Это можно заметить при походе в магазин. Так, рост цен замедлился без малого на 4,5%.
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