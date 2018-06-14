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В ОАО «Батаево» надеются на реванш за счет кукурузы

15.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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43 % или 533 гектара трав первым укосом скошено на вчерашнее утро в ОАО «Батаево». Не будем утверждать, что здесь зеленая жатва проходит с самыми низкими темпами. На это есть объективная причина. Напомним, что на период заготовки кормов свои технические усилия объединили ОАО «Липовка» и хозяйство, о котором идет речь. После липовских полей мехотряд переехал к соседям.Если взять несколько последних лет, то ОАО «Батаево» испытывает проблемы как с травяными кормами, так и с фуражом зерновых. У него непростое экономическое положение, и это мягко сказано. С октября прошлого года у сельхозпредприятия новый руководитель, антикризисный управляющий Евгений Еремейчик. То ли до него при заготовке кормов количество рейсов считали «по машине с флажком» (отправляю вас к материалу в предыдущем номере «ШК», авт.), то ли по другим причинам, а их, когда у других с кормами оказалось все в порядке, никак к объективным не отнесешь. В недавнем интервью нашему изданию Евгений Валерьевич откровенно поделился с ситуацией в хозяйстве: «В минувшем году предприятие не смогло заготовить корма нужного качества и в нужном количестве. Поэтому уже с декабря мы вынуждены закупать еду для скота в одном из хозяйств Хотимского района». Что же мы видим сегодня.
Как правило, хозяйство густым травостоем похвастаться не может, да оно и не одиноко в этом плане, сказывается дефицит минеральных удобрений. Погода в этом году тоже не на стороне человека, недостаток влаги ощутим, как для трав, так и злаковой группы. Десятки гектаров озимых пришлось списать и отправить в сенажную траншею. На их место лягут семена однолетки. Прогноз на второй укос делать в сложившихся условиях не торопятся. Как отметила в разговоре главный агроном общества (с сентября 2017 года, авт.) Валентина Тамуленис, реванш здесь надеются взять за счет кукурузы.
А она, принимая во внимание нынешние погодные условия, имеет достаточно неплохой вид. Во всяком случае, на участках между машинным двором и д. Буросово. О прошлогодних посевах здесь же и вспоминать не хочется, как, впрочем, и в районе д. Батаево. По прошествии времени можно, конечно, ссылаться на плохие семена или плохо настроенную сеялку, но факт остается фактом. Вот на выполнение задачи по, скажем так, спасению кукурузы и направлены усилия в эти дни.
Еще вчера Владимир Голиков занимался прессованием сена, а сегодня переключился на подкормку кукурузы:
— «Царица» то наша наравне с сорняками получила при химобработке тоже порцию яда, поэтому ее надо поддержать азотом, — поясняет механизатор. – В эти дни на всех участках работа ведется с семи часов и весь световой день.
Завершая разговор о кукурузе, не могу не отметить ветерана сельскохозяйственного производства Виктора Подгурского. Чего скрывать, очереди на работу по химпрополке, нет. И такие люди, как Виктор Дмитриевич, ответственные, с советской закалкой, на вес золота.
А тем временем, на сенажной траншее, куда стекаются потоки зеленой массы с двух полей, заглушая рокот техники «музыка играет, а я одна стою на берегу …» в исполнении Ольги Зарубиной.
— Ну не плакаться же каждый раз в жилетку о тяжелой жизни, — покидая кабину трактора, из которой раздавался музыкальный хит, выдал Сергей Балухто. – Главное – здоровье. А трудности на то и существуют, чтобы их преодолевать.
Сергей вместе с машинистом погрузчика Сергеем Кравцовым трамбуют сенажную массу, работа эта продолжается и ночью. Однако разговаривать некогда, интенсивно работают перевозчики, в их числе и работники УКП «Жилкомхоз». И вот уже Александр Хрупаков, Геннадий Пилипенко, братья Игорь и Андрей Павлютины заставляют взяться за ручку ответственного за учет поступающего корма.

В ОАО «Батаево» надеются на реванш за счет кукурузы

В ОАО «Батаево» надеются на реванш за счет кукурузы

Александр Лейчинский

 
 
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43 % или 533 гектара трав первым укосом скошено на вчерашнее утро в ОАО «Батаево». Не будем утверждать, что здесь зеленая жатва проходит с самыми низкими темпами. На...
 
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