Редакция «Полесской правды» продолжает приём работ на творческий конкурс, посвящённый Году малой родины

Напоминаем, что идет прием заявок на творческий конкурс к Году малой родины, объявленный редакцией газеты «Полесская правда» и районной организацией РОО «Белая Русь».

Редакция получила ряд работ в номинации «стихотворение», менее активно идет прием заявок в двух других номинациях – «эссе» и «фотография». Поэтому еще раз рассказываем об условиях конкурса и приглашаем к участию всех желающих.

Мы не ограничиваем вас в выборе темы, но каждая работа в названных жанрах должна отражать цели проведения в республике Года малой родины. Ждем от вас, уважаемые участники, творческие рассказы об уникальном культурном наследии вашей местности и нашего района, приведении в порядок больших и маленьких населенных пунктов, о достойных жителях и уроженцах Пинщины, которые отмечены добрыми делами на благо родной земли. Надеемся, что, кроме названных направлений, вы найдете массу других ракурсов для отображе-ния этой неисчерпаемой для вдохновения темы.

Работы можно присылать на E-mail редакции: polesprav@yandex.by, а также на почтовый адрес: 225710, г. Пинск, ул. В. Хоружей, 12, редакция газеты «Полесская правда» с пометкой «На конкурс». Последний срок подачи заявки – 30 ноября.

У каждой конкурсной работы должен быть один автор. Работы должны иметь название, в заявке обязательно укажите имя автора, адрес проживания и контактный телефон. Фотоснимки тоже должны быть названы, а также отметьте, где сделано фото. От одного участника принимается по одной работе в любой или каждой из номинаций.

Редакция оставляет за собой право корректировки текстов без изменения фактуры и отказа от участия в конкурсе фотографий низкого качества.

В каждой из номинаций голосованием на сайте газеты www.pinsknews.by и после оценки заявок журналистами издания будет определена тройка победителей. Их работы будут опубликованы в газете. Для обладателей 1-х мест предусмотрены ценные подарки от районной организации РОО «Белая Русь». Награждение призами, а также сувенирами авторов лучших работ пройдет в редакции газеты «Полесская правда» в декабре 2018 года.

Интересующую информацию можно узнать по телефону 32-32-75.

Предлагаем вниманию читателей конкурсное стихотворение пинчанки Анны Климович.

Мой город – Пинск

Мой милый город, ты – души отрада,

На свете нет красивее тебя.

Мне красоты другой уже не надо,

Ты – жизнь моя, и счастье, и судьба.

Ты на заре особенно красивый,

Когда она, как розовый венок,

Встаёт над Пиной мирно и счастливо

И поездов приветствует гудок.

Ты славишься заводами своими,

Руками золотыми горожан,

И храмами старинными святыми,

Что все века встречают христиан.

И как тобою, Пинск мой, не гордиться,

Коль над тобой столетия шумят?!

Тебя зовём Полесскою столицей,

Что сквозь века к величию пришла!